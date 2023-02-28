Медорганизации областного центра будут отвечать на обращения граждан в чате «Елец. Здоровье». Писать в медчаты можно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Федеральный проект «ЗдравКонтроль» стартует в Липецкой области. С 1 марта 2023 года жители региона смогут воспользоваться прямыми каналами связи с медицинскими организациями. Через них можно будет сообщить о проблемах с записью к врачу, вызовом медиков на дом, получением льготных лекарств, нарушением этики, навязыванием платных услуг, отсутствием направлений на консультации и обследования, а также решить любые справочные вопросы. В чатах нельзя получить консультацию по постановке диагноза, лечению, назначению лекарственных препаратов, наличию медикаментов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации.

В Липецкой области созданы три медчата. В чат «Липецкая область. Здоровье» подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Липецке и Ельце. Медорганизации областного центра будут отвечать на обращения граждан в чате «Липецк. Здоровье», а Ельца – в чате «Елец. Здоровье». Писать в медчаты можно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Проект «ЗдравКонтроль» реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты Российской Федерации на средства Фонда президентских грантов. Пилотный проект был запущен в 2018 году в Московской области. В 2022-м он был представлен в 18 регионах страны, а с 2023 года – уже в 34 субъектах. Цель проекта – повысить качество и доступность государственной медицинской помощи для населения.

«Появление новых каналов коммуникации с медицинскими организациями должно способствовать открытости системы здравоохранения, выявлению и устранению проблем, которые больше всего волнуют жителей, как получателей услуг, и, как следствие, повышению доверия и удовлетворенности работой поликлиник и больниц региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.