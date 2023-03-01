Липецкцемент вложит в развитие областного центра около 50 млн рублей

Липецкцемент в ближайшие три года вложит в развитие инфраструктуры Липецка порядка 50 млн рублей. Такие обязательства предприятие закрепило соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, подписанным сегодня в правительстве Липецкой области губернатором региона Игорем Артамоновым, главой администрации Липецка Евгенией Уваркиной и генеральным директором Липецкцемента Сергеем Смирновым.

В рамках соглашения Липецкцемент будет вкладывать в объекты социальной сферы областного центра по 16 млн рублей ежегодно с 2023 по 2025 год, и возможно, и дальше с целью развития и обновления инфраструктуры города. «Радует, что компания осознает важность инвестирования средств не только в производственные мощности, но и развитие города. Липецкцемент подает хороший пример социальной ответственности. Хотелось бы, чтобы другие предприятия ему последовали», – отметил Игорь Артамонов.

В текущем году помощь будет оказана школе №9, которая является для Липецкцемента подшефной. В ней отремонтируют два помещения, в которых создадут класс робототехники и класс юных химиков. Это станет вложением в раннюю профориентацию учащихся и подготовку потенциальных кадров для предприятия. Кроме того, уже весной преобразится один из скверов района Сокол. В нем установят детский игровой комплекс в виде автоцементовоза. Также продолжится благоустройство территории подшефного детсада, спортивного комплекса «Сокол» и других социальных объектов.

Стоит отметить, что поддержка города в рамках комплексного развития территорий предприятием уже ведется. Этой зимой Липецкцемент сделал новое ограждение у детского сада №14. Это обошлось предприятию в 1,3 млн рублей. Еще на 1,2 млн рублей было приобретено световое оборудование и сборно-разборная сцена для Дворца культуры на Соколе. Это позволит создать в учреждении особое арт-пространство для молодёжи, где можно будет проводить различные перфомансы, репетиции и выступления местных коллективов.

Липецкцемент входит в холдинг ЦЕМРОС, ранее именовавшийся Евроцемент. Свою деятельность в регионах присутствия ЦЕМРОС ведет на принципах устойчивого развития, в основу которых входит как модернизация предприятий и внедрение цифровых сервисов, так и экологическая, социальная политика, развитие среднего профессионального образования.