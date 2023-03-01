Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов вречил награды лучшим елецким педагогам

Вместе с руководителями елецких школ и учителями, прославившими свои образовательные учреждения победами во всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства, принял участие в торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника, которая прошла вчера в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого.

Всех собравшихся поприветствовал губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов и вручил лучшим учителям и наставникам областные награды. В числе отмеченных были и наши елецкие педагоги: Ольга Эдуардовна Стаховская (гимназия №97), Ульяна Игоревна Федюшина и Лидия Витальевна Полосина (школа №1 им. М.М. Пришвина).

Наши елецкие педагоги ежегодно показывают отличные результаты, увеличивая количество стобалльников на ЕГЭ, побед как собственных, так и своих учеников на различных конкурсах разного уровня. Искренне поздравляю елецкое педагогическое сообщество и желаю не останавливаться на достигнутом, профессионально развиваться и приумножать свои достижения!