Липецкая область вошла в число регионов, показавших наивысший уровень цифровой зрелости. Соответствующую награду в Правительстве Российской Федерации в торжественной обстановке вручили заместителю губернатора Липецкой области Анатолию Якутину. Также дипломы лидеров цифровой трансформации достались представителям Республик Татарстан и Башкортостан, Белгородской, Тульской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Цифровая зрелость региона – это комплексный показатель, оценивающий уровень развития и применения современных цифровых технологий в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте и государственном управлении. Липецкая область одна из первых обеспечила получение в электронной форме всех социально значимых услуг Единого портала государственных и муниципальных услуг. Большое внимание в регионе уделяется обратной связи с гражданами, увеличению количества решенных обращений, а также качеству направляемых гражданам ответов. Кроме того, в Липецкой области большая работа проведена по информационной безопасности и обеспечению мерами поддержки ИТ-отрасли. «Главными целями цифровизации, прежде всего, является повышение уровня жизни в Липецкой области, уровня образования и цифровых компетенций, а также качества взаимодействия государственных органов власти с гражданами и бизнесом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей развития России до 2030 года. Ее приоритетом является реализация сквозных проектов: по переводу массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, цифровизации контрольно-надзорной деятельности, внедрению и развитию платформы обратной связи с органами власти, импортозамещению и информационной безопасности.