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В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми

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Сегодня из областного перинатального центра выписали тройняшек, которые родились у липчанки Татьяны Кобзевой в начале февраля. Дочек назвали Екатерина, Ксения и Таисия. Маму с новорожденными встречали отец семейства Роман вместе со старшим сыном Фёдором, которому почти три года, и родственниками. 

Начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева вручила родителям сертификат на 1,2 млн рублей. Такая выплата предусмотрена областным законодательством для постоянно живущих в регионе семей, в которых одновременно родились трое и более детей. Она может быть использована семьёй по её желанию. Также новорожденным девочкам подарили по комплекту белья и одежды. 

Благодаря проекту «Мои первые документы» Татьяна ещё в роддоме оформила самые необходимые документы на малышек: свидетельства о рождении, полисы медицинского страхования, СНИЛС, а также получила удостоверение многодетной семьи.

Многодетные семьи Липецкой области по линии социальной защиты имеют право на такие меры поддержки, как компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – для семей с 4 детьми это 50% в пределах нормативов потребления, бесплатный проезд в общественном транспорте школьников и студентов до 24 лет, выплата для обеспечения детей школьной и спортивной формами. Многодетные родители могут получить помощь при газификации жилья, а также, если доход в семье невысокий,  – при подключении дома к системе холодного водоснабжения. Благодаря проводимой в регионе социальной политике численность многодетных семей за последние десять лет увеличилась в 2,1 раза. Сейчас на учёте в органах социальной защиты населения Липецкой области состоит почти 17 тысяч семей.

 «В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми, особенно – многодетных. Это помогает обеспечить воспитание будущего поколения в хороших условиях с полноценными возможностями для учебы и взросления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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