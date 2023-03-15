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Культурная жизнь региона разнообразна

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Концерт «Эволюция рока» состоится 15 марта в 19.00 в Доме музыки в Липецке. Доступна Пушкинская карта.

Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. «Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие концерты делают ее еще ярче», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В исполнении Липецкого духового оркестра прозвучат хиты из репертуара легендарных зарубежных и отечественных рок-групп «Scorpions», «Metallica», «Deep purple», «Queen», «Ария», «Кино» и других. Солируют Маргарита Петрухина (вокал), Михаил Труфанов (вокал), Эльвира Бокова (виолончель), Дмитрий Данилов (гитара).

«Этот концерт для духового оркестра весьма необычный, – поделился автор программы, дирижер Кирилл Ильин из Ульяновска. – Переложения роковой музыки сделаны отечественными музыкантами из разных уголков России. Надеюсь, что липецкому зрителю это будет интересно».

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