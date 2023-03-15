И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства

«Рукопись, найденная в Сарагосе» – выставка декоративно-прикладного искусства, живописи и графики открылась в областном Выставочном зале. Представленные в экспозиции работы выполнены в различных техниках: керамика, стекло, графика, фото, мозаика, вышивка, куклы, видео-арт. Все они объединены одной темой – романом Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». Произведение увлекает сложными сюжетными линиями. Они идут из Испании во Фландрию, Италию, Марокко, на Мальту и в Мексику, прорастая из XIX века в Средневековье и античность, из реальности — в мистические миры.

В проекте участвуют шесть московских художников: Наталия Лаптева, Вероника Гаранина, Татьяна Новикова, Антон Белянкин, Александра Стрелкова, Ольга Носенко. Они решили создать пространство, пронизанное атмосферой литературного шедевра: силой и музыкой, эхом, звучащим в ущельях, романтическим и рыцарским духом.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.