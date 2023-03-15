Экспозицию «Наставник русского учительства» могут посетить все липчане, кому близки идеи великого русского педагога и интересна его общественная и научная деятельность. Открывшаяся в Год педагога и наставника выставка редких изданий, посвященная 200-летию со дня рождения Константина Ушинского, будет работать в Липецкой областной универсальной научной библиотеке до 31 июля.

Посетители смогут увидеть сборник статей «Памяти К.Д. Ушинского» (1896) и биографический очерк М.Л. Песковского «Константин Дмитриевич Ушинский» (1893), прижизненные публикации статей самого педагога «Что такое воспитание» и «О народности в общественном воспитании», одну из его лучших работ по педагогике «О пользе педагогической литературы» (1895). Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, особое место на выставке занимают хрестоматии «Родное слово» (1892) и «Детский мир» (1897), разработанные К. Д. Ушинским для начального обучения детей. Пособия стали первыми массовыми и общедоступными российскими учебниками и выдержали до 1917 года 146 изданий.

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область славится лучшими традициями отечественной педагогики. «Учителя региона демонстрируют потрясающие результаты, ежегодно увеличивая число стобалльников и улучшая другие показатели ЕГЭ, а также количество наград, завоеванных и преподавателями, и учениками на престижных конкурсах. Оценка липецких педагогов в стране очень высокая», – подчеркнул Игорь Артамонов.