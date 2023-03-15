Педагог Липецкого областного спортивно-туристского центра Владислав Комаров показал отличный результат на чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта Национальной федерации пауэрлифтинга России в Нововоронеже. Комаров выступал в экстремальном подъеме штанги на бицепс в весовой категории до 82,5 кг. В результате он установил три рекорда мира – 91, 95 и 100 кг, перевыполнил норматив мастера спорта России международного класса на 20 кг и стал чемпионом Европы. Кроме того, спортсмен установил рекорд для Книги рекордов России по статическому удержанию штанги весом 85 кг правой рукой в верхней точке. Его результат – 31 секунда. Владиславу Комарову 46 лет. Собственный вес атлета – 80 кг, сообщает управление образования и науки Липецкой области. Всего в чемпионате приняли участие 250 силачей. Молодые спортсмены из Липецка тоже хорошо показали себя.

«В Липецкой области большое внимание уделяется созданию комфортных условий для занятий спортом и обеспечению доступности спортивных объектов для жителей всех городов и сел. Наша цель – чтобы липчане могли выбрать вид активности, подходящий их уровню подготовки, возрасту и состоянию здоровья, и заниматься физкультурой с удовольствием. Спорт – это хорошее самочувствие и долголетие», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.