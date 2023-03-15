Задача власти поддерживать предприятия

В Торгово-промышленной палате России под председательством вице-президента Дмитрия Курочкина прошло совещание с участием представителей отраслевых союзов региональных торгово-промышленных палат, комитетов и советов ТПП РФ. На нем обсудили совместную проектную работу с Фондом развития промышленности и региональными ФРП в 2022 году и наметили планы сотрудничества на 2023-й.

По итогам совещания Липецкая торгово-промышленная палата вошла в тройку лучших ТПП по работе с промышленными инвестиционными проектами и взаимодействию с региональным Фондом развития промышленности. За десять лет при содействии Липецкой ТПП более 15 липецким компаниям были одобрены проекты льготного финансирования по программам ФРП. Их реализация позволила предприятиям нарастить объемы выпускаемой конкурентоспособной продукции и тем самым повысить экспортные возможности российского бизнеса.

Кроме того, используя инструменты господдержки, Липецкая торгово-промышленная палата совместно с центром «Мой бизнес» помогают компаниям в разработке и составлении комплекта документов для заявки на финансирование, включающего бизнес-план, технико-экономическое обоснование, экспертизы. Все проекты реализуются с целью организовать серийное производство качественной продукции, а также развить кооперационные связи внутри региона. Благодаря этому на территории Липецкой области создаются новые высокотехнологичные рабочие места.

Фонд развития промышленности Липецкой области предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию предприятий, производство отдельных видов продукции и повышение производительности труда. Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. «Задача власти поддерживать предприятия, приносящие реальную выгоду экономике, а также мыслить стратегически – то есть оценивать динамику рынка и вкладывать в перспективные отрасли. В Липецкой области есть команда экспертов, которые в этом деле хорошо разбираются. Они помогают предпринимателям грамотно развивать бизнес», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках подведения итогов 2022 года Дмитрий Курочкин отметил, что Экспертным советом ФРП в течение года было одобрено 362 проекта на сумму 228 млрд рублей. Большинство проектов было инициировано членскими организациями и в настоящее время сопровождается системой торгово-промышленных палат. После основных выступлений участники обсудили вопросы, с которыми сталкивается региональный бизнес при обращении в ФРП, а также высказали предложения по совершенствованию сотрудничества системы ТПП России с Фондом.