Липецкую область в Общественной палате РФ будет представлять педагог

Как рассказал управляющий липецким отделением фонда Евгений Павлов, причина одна – забота о самих получателях. Если сейчас семья получает по линии областного управления социальной политики пособие, например, на ребёнка в возрасте до 3 лет в объеме 100%, то ей с высокой вероятностью не стоит ничего менять до конца переходного периода (то есть до окончания срока действия уже назначенных выплат) и подавать на заявление на единое пособие. Ведь доход семьи за последний месяц мог вырасти, и размер выплат в связи с этим может уменьшиться.

Посчитать свою выгоду каждая семья может самостоятельно и на этом основании принять решение. Но и сотрудники фонда тоже могут увидеть, что при переходе на единое пособие семья потеряет в деньгах и на этом основании принять решение об отказе. Заявителям в таком случае всё подробно мотивируют.

Напомнил Евгений Павлов и о сроках, в которые липчане получат социальное пособие. Деньги в большинстве случаев поступят в течение 15 дней с момента подачи заявления, за исключением случаев, когда семья не предоставила некоторые важные данные. Тогда с ней свяжутся и попросят их добавить.

А дальше пособие будет поступать третьего числа каждого месяца. То есть если выплата придёт вам в конце марта, то следующая (за апрель) поступит 3 мая, потом 3 июня и так далее.