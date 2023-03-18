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Суд да дело

Кошачий питомник нужно закрыть

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По решению Елецкого городского суда хозяева одной из квартир многоквартирного дома должны прекратить разводить в жилом помещении кошек и привести его в соответствие нормам СанПиНа: квартира буквально пропиталась кошатиной. К восстановлению справедливости воззвала соседка снизу, которую этот коммерческий питомник по воспроизводству мейн-кунов уже достал.

Мейн-куны — очень дорогие кошки: стоимость специально адаптированного котенка, воспитанием которого для выставок занимались с самого рождения, начинается от 100 тысяч рублей.

Как сообщают сотрудники объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суть претензий истца (той самой соседки квартиры-питомника) такова: владельцы жилого помещения нарушают правила пользования им, поскольку содержат в своей квартире кошек в коммерческих целях. Животные не обеспечены надлежащими условиями для жизни, не содержатся в чистоте, в подъезде постоянно ощущается неприятный запах кошачьих испражнений, мейн-куны постоянно шумят. На устные и письменные предупреждения о необходимости устранить нарушения правил пользования жилым помещением ответчики не реагируют, уточнила женщина-истец. Она просила суд пресечь такую коммерцию.
Из материалов рассмотренного городским судом дела следует, что кошачий питомник четвероногих друзей человека породы мейн-кун действовал с 2020 года, в квартире одномоментно содержалось от 10 до 20 особей, предназначенных для коммерческого разведения с целью дальнейшей продажи. Хозяева жилого помещения в качестве заводчиков кошек в установленном законом порядке не зарегистрированы.
В данной квартире жили и плодились только кошки, для этого хозяева ее и приспособили.
По закону содержать животных в МКД можно, если только те никому и ничему не мешают, не создают угрозы жизни и здоровью и не портят окружающей среды.
В описываемом случае, судя по представленным суду документам и свидетельствам, дело обстояло иным образом: существование кошек мешало нормально жить людям — подъезд и квартиры МКД провоняли кошатиной, кроме того, «фактическое значение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в квартире ответчиков не соответствует требованиям СанПиНа, что подтверждено экспертным заключением». 
Вдобавок питомцы эти в городской ветеринарной службе не зарегистрированы, противоэпизоотические мероприятия в отношении животных в полном объеме не проведены, жилое помещение ответчиков согласно заключению специалистов ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» нуждается в ремонте.
Суд посчитал, что, имея в квартире 20 кошек, невозможно полностью проконтролировать процессы их жизнедеятельности. Следствие этого — создание антисанитарных условий и нарушение прав жителей многоквартирного дома на благоприятную среду обитания.
По решению суда ответчики обязаны прекратить содержание кошек в квартире, а также как следует прибраться в ней, чтобы жилое помещение стало отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам. 
На момент подготовки данного материала к публикации решение суда не вступило в законную силу.  

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