ОПМ «БЕЗОПАСНОСТЬ»: ВСТРЕЧА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия
«Безопасность» инспектор группы по делам несовершеннолетних Елецкого
ЛО МВД России на транспорте капитан полиции М. В. Дорохин принял
участие во встрече с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете и с представителями органов и учреждений
системы профилактики.
М. В. Дорохин побеседовал с подростками о последствиях вредных
привычек, об ответственности несовершеннолетних за совершение
преступлений, об организации летней занятости, а также о возможности
участия в волонтерском движении. Транспортный полицейский также
рассказал участникам встречи о целях ОПМ «Безопасность» и напомнил о
важности соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного
транспорта.
Перед несовершеннолетними также выступили представители
администрации Ельца, Елецкого городского суда, прокуратуры, центра
социальной защиты населения и медицинских учреждений.
В ходе встречи подростки смогли задать присутствующим
интересующие их вопросы.
Как отмечают в Елецком ЛО МВД России на транспорте, проведение
подобного рода профилактических мероприятий способствует
формированию у подрастающего поколения законопослушного поведения, а
их родителей побуждает лишний раз поговорить с ребятами на эту тему.