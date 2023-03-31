ОПМ «БЕЗОПАСНОСТЬ»: ВСТРЕЧА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия

«Безопасность» инспектор группы по делам несовершеннолетних Елецкого

ЛО МВД России на транспорте капитан полиции М. В. Дорохин принял

участие во встрече с несовершеннолетними, состоящими на

профилактическом учете и с представителями органов и учреждений

системы профилактики.

М. В. Дорохин побеседовал с подростками о последствиях вредных

привычек, об ответственности несовершеннолетних за совершение

преступлений, об организации летней занятости, а также о возможности

участия в волонтерском движении. Транспортный полицейский также

рассказал участникам встречи о целях ОПМ «Безопасность» и напомнил о

важности соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного

транспорта.

Перед несовершеннолетними также выступили представители

администрации Ельца, Елецкого городского суда, прокуратуры, центра

социальной защиты населения и медицинских учреждений.

В ходе встречи подростки смогли задать присутствующим

интересующие их вопросы.

Как отмечают в Елецком ЛО МВД России на транспорте, проведение

подобного рода профилактических мероприятий способствует

формированию у подрастающего поколения законопослушного поведения, а

их родителей побуждает лишний раз поговорить с ребятами на эту тему.