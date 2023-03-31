Волонтеры помогут жителям Липецкой области проголосовать за объекты благоустройства

Продолжается регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которые преобразятся в 2024 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России. Заявки принимаются на на сайте. В качестве добровольцев зарегистрировались уже более двухсот человек. В основном это студенты липецких ссузов и вузов, ученики старших классов.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – По просьбам жителей преображаются общественные пространства и создаются новые. Впереди новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для преображения в 2024 году».

Голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая. В этот период волонтеры будут рассказывать липчанам о доступных способах участия в нем и общественных пространствах, за которые можно будет отдать свой голос. Среди предложенных для благоустройства территорий – парки, скверы, набережные, прогулочные и спортивные зоны. Ожидается, что во время проведения голосования в регионе будут работать более 400 добровольцев. Волонтерские штабы создадут в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. Подать заявку на сайте DOBRO.RU и примкнуть к большой и дружной команде волонтеров могут все желающие вплоть до 31 мая. Ограничение только одно – кандидат должен быть старше 14 лет.