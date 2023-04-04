Тренировка по финбезопасности для школьников, студентов и всех желающих

С 1 по 15 апреля 2023 года на онлайн-платформе образовательного центра «Сириус» проходит пригласительный этап III Международной Олимпиады по финансовой безопасности. Принять участие в нем могут школьники, студенты и все, кто хочет испытать свои силы. Зарегистрироваться можно по двум ссылкам – одна для школьников, вторая для всех остальных.

Творческие задания пригласительного этапа показывают, как знания из школьных предметов (математика, физика, обществознание и право) используются при решении сложных задач в сфере финансового мониторинга. Рекомендованное время решения заданий – два часа, но доступ к тестирующей системе будет открыт в течение суток после начала тестирования. Для школьников и студентов пригласительный этап – своего рода подготовка к предварительному (вузовскому) этапу Международной олимпиады по финансовой безопасности, который стартует 17 апреля 2023 года для школьников 8-10 классов и студентов.

«Пригласительный этап – это отличная возможность проверить свои знания в области финансовой безопасности. Мы как активные пользователи онлайн-сервисов нередко сталкиваемся с различными рисками. Знать, как себя вести в той или иной ситуации, как обезопасить свои персональные данные, свои финансы необходимо всем. Выполняя задания, пользователи смогут выявить свои сильные и слабые стороны в этой непростой области знаний, получить новую информацию», – отмечает статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Финал Олимпиады пройдет 2-6 октября в образовательном центре «Сириус» в Сочи и объединит более 500 участников. Программа будет включать тестовые задания, встречи с приглашенными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии.

Как сообщал ранее председатель организационного комитета по подготовке и проведению Олимпиады вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в этом году Олимпиада охватывает 15 стран-участниц (Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Индия, Китай, ЮАР, Бразилия, Иран, Намибия, Пакистан).

Главный приз Олимпиады – льготы при поступлении на профильные направления в вуз, магистратуру или аспирантуру в соответствии с льготами Олимпиады I уровня, а также возможность найти работу своей мечты в престижной сфере финансовой безопасности.

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента РФ В.В. Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности – к безопасности государства. Проведение Олимпиады соответствует задачам национального проекта «Образование», основная цель которого – обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса.

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