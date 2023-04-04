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Криминал

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ ОМВД ЕЛЬЦА

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 В предстоящий четверг, 6 апреля, с 10 до 11 часов в рамках проведения телефонной «прямой линии» любой ельчанин сможет задать свой вопрос начальнику ОМВД России по г. Ельцу полковнику полиции Роману Валерьевичу Киншакову.

Тематика вопросов: криминогенная обстановка в городе, результаты оперативно-служебной деятельности отдела МВД, выявления, пресечения, раскрытия и профилактики преступлений и правонарушений, а также другие вопросы, относящиеся к компетенции органов внутренних дел.

Номер телефона «прямой линии»: 8 (47467) 2-36-81. 

Штаб ОМВД России по г. Ельцу.

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