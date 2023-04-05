Липецкая область принимает участие в различных федеральных программах и конкурсах

Липецкая область повышает свои позиции по индексу качества городской среды. По итогам 2021 года Минстроем РФ комфортными для жизни были признаны шесть городов региона – Липецк, Грязи, Елец, Лебедянь, Чаплыгин и Усмань. В этом году их список пополнили Данков и Задонск, набрав 206 и 196 баллов соответственно. Причём Данков попал в число городов России, показавших наибольшую динамику за прошедший год – его индекс вырос на 26 баллов по сравнению с 2021 годом.

Результаты индекса качества городской среды за 2022 год опубликовал Минстрой России. Их представили на площадке информационного агентства ТАСС во время онлайн-конференции.

«Президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведётся активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Мониторинг качества городской среды в России и расчет индекса – одна из задач национального проекта «Жильё и городская среда». Ежегодно индекс качества городской среды рассчитывается на основании 36 индикаторов. Специалисты оценивают показатели благоустройства, качества общественных пространств, состояния жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченности коммунальной инфраструктурой, уровня безопасности дорог. Причём за каждый показатель можно получить не более 10 баллов. Максимальное значение индекса равно 360 баллам. А чтобы город считался благоприятным для жизни ему надо набрать не менее 180 баллов.

«Когда национальный проект «Жильё и городская среда» только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей», – отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Индекс качества городской среды является одним из тех важнейших показателей, на основании которого принимаются решения относительно дальнейшего развития того или иного города.

«За этот год индекс качества городской среды вырос по ряду направлений. Инструмент помогает управленческим командам регионов не останавливаться на достигнутом, оценивать сильные и слабые стороны для актуализации вектора развития», – подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Расчёт индекса качества городской среды проводится в нашей стране с 2018 года. По итогам 2022 года Липецкая область повысила запланированный показатель по доле городов с благоприятной городской средой с 75% до 100 %.

«Липецкая область принимает участие в различных федеральных программах и конкурсах, при этом большое внимание уделяется синхронизации национальных проектов и программ. Благодаря комплексному подходу нам удаётся достигать высоких результатов, однако на этом останавливаться не планируем – работа по повышению качества жизни липчан будет продолжена», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.