Липецкая область достигла высокого уровня самообеспеченности

Итоги работы Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области в 2022 году обсуждались на заседании, в котором принял участие заместитель губернатора региона Игорь Кремнёв. Ассоциация начала работу в 2007 году, сейчас в нее входят 38 крупных агрохолдингов, сообщили в областном управлении сельского хозяйства. Ассоциация представляет и защищает интересы своих членов, а также обеспечивает активное участие предприятий в реализации региональных и общероссийских целевых программ развития сельского хозяйства.

Открывая заседание, Игорь Кремнев отметил, что прошедший год для липецких аграриев выдался непростой – дождливая осень, помешавшая в полном объёме собрать урожай и завершить сев озимых, падение цен на зерновые культуры. В текущем году сельхозтоваропроизводители также сталкиваются с рядом проблем, как вытекающих из прошлого года, так и новых. «Очень важно сообща находить решения по всем вопросам и не допускать роста цен на сельхозпродукцию», – подчеркнул Игорь Кремнёв.

На заседании начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих рассказал об итогах работы регионального АПК в 2022 году. Даже с учётом всех трудностей прошлого года, область показала очень хорошие результаты: получили рекордный урожай масличных культур, второй за всю историю региона урожай зерновых. Липецкая область входит в число 15 регионов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны по всем направлениям. Область является лидером по производству овощей закрытого грунта, рапсового масла, продукции для детского питания, дрожжей, сахара и других продуктов питания. Очень важно не сбавлять темпы развития и продолжать работать на процветание России.

Также на заседании были затронуты вопросы господдержки сельхозтоваропроизводителей. В этом году на поддержку АПК региона на данный момент запланировано 3,2 млрд рублей. Почти 900 млн рублей уже перечислены аграриям. Кроме того, сельхозтоваропроизводители получат около 250 млн рублей на зерновые культуры, которые были выращены и реализованы в 2022 году, а также дополнительно ещё 250 млн рублей на зерновые, выращенные и реализованные в 2023 году. В течение года господдержка будет расти.

«Липецкая область достигла высокого уровня самообеспеченности продовольственными товарами. Кроме того, мы располагаем резервами для импортозамещения других регионов России. Продолжить положительную динамику в агропромышленном комплексе позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Одной из главных тем на заседании стала подготовка кадров АПК. Председатель Совета директоров ассоциации Ольга Корвякова сообщила о тех мероприятиях, которые проводятся с привлечением членов ассоциации для устранения нехватки кадров. Так, в рамках проектов «Я выбираю село» и «Дни карьеры в Липецкой области» проведены встречи руководителей и специалистов крупных сельхозпредприятий региона со студентами средних специальных учебных заведений аграрного профиля Липецкой области, Елецкого аграрного института и Воронежского государственного аграрного университета. В ходе встреч студентам рассказывали об условиях труда, социальных гарантиях, заработной плате и приглашали на работу в сельхозпредприятия. Также ассоциация приняла участие в региональном этапе Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. Старт». В основу конкурсных заданий легли актуальные производственные задачи и ситуации предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области. Команда Чаплыгинского аграрного колледжа, которая представляла регион на федеральном уровне, стала победителем.

Своё видение решения проблемы с кадрами для АПК озвучил руководитель липецкого представительства Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I Виктор Шилов. Он уверен, что сейчас за кадры идёт борьба на всех уровнях и по всем направлениям. Предприятиям необходимо поменять подход к проблеме кадров, активно работать со школами, чтобы уже на ранних этапах ребята были заинтересованы в выборе профессии именно в сфере АПК. Также участникам заседания рассказали о программе «Кадры региона» и охране труда на предприятиях.