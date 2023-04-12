Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь

Финал акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо» состоялся на базе Спортивно-туристического центра Липецкой области. Участниками состязаний стали команды-победители муниципального этапа. В состав каждой команды входят два мальчика и две девочки. Липецк традиционно представляют две команды.

Программа соревнований составлена из теоретических и практических испытаний, сообщили в управлении образования и науки региона. «Теоретический» этап включает три блока – «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи» и «Основы безопасности дорожного движения». Второй «Практический» этап предусматривает «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок» и «Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП».

Из победителей соревнований «Безопасное колесо» сформируют сборную региона, которая пройдёт учебно-тренировочную подготовку и будет представлять Липецкую область во Всероссийском финале. Акция «Безопасное колесо» организована Центром дополнительного образования Липецкой области совместно с УМВД России по региону в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Всего в разных этапах акции приняли участие более 6,2 тыс. школьников из 256 общеобразовательных учреждений.

«Просветительские образовательные программы и акции, конкурсы и фестивали способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.