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Школьники и студенты Липецкой области могут получить до 1 млн рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа

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Открыта регистрация участников Всероссийского конкурса «Большая перемена». Она продлится до 15 мая 2023 года.

Конкурс проходит по 12 «вызовам» – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Первые этапы «Большой перемены» проводятся дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн. Участники смогут пройти профессиональные тестирования, которые позволят определить в каком из тематических направлений двигаться дальше, а также дадут рекомендации по личностному развитию. Кроме того, в дистанционном формате нужно будет справиться с заданиями, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании, вузы и общественные организации.

Впервые в этом году пройдут очные полуфиналы конкурса по вызовам «Большой перемены». В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники. Финалы конкурса для школьников состоятся на базе Международного детского центра «Артек». Финал среди студентов СПО пройдет в Нижнем Новгороде.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов (300 человек) смогут отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 150 человек. Они получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров из числа десятиклассников получат по 200 тысяч рублей на образование. 150 учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 600 человек – по 100 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 финалистов-старшекурсников и 100 призеров среди студентов младших курсов – по 200 тысяч, 200 финалистов-младшекурсников – по 100 тысяч рублей.

Топ-50 образовательных организаций, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей из числа старшеклассников и студентов СПО получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие финалистов конкурса, – по 50 тысяч рублей. Наставники победителей среди школьников 5-7 классов – по 100 тысяч рублей и возможность пройти повышение квалификации.

В новом сезоне «Большой перемены» помимо российских школьников смогут принять участие граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком, а также имеющие два гражданства или россияне, постоянно обучающиеся за пределами Российской Федерации. По итогам победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. В 2022 году к нему присоединились более 3,9 млн учеников 5-10 классов российских школ, студентов среднего профессионального образования и иностранных граждан. Конкурс является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Соорганизатор проекта – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Генеральные партнеры конкурса – ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос».

«Конкурс предоставляет очень серьезные возможности учащимся школ и колледжей. Участие в нем и ответственная подготовка к испытаниям – это по-настоящему взрослое решение. Уверен, липчане смогут с лучшей стороны показать свои знания и таланты и обязательно окажутся в числе сильнейших», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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