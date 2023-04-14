Старт к новой жизни

В 2023 году почти сто горожан заключили социальные контракты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Они избрали этот путь как возможность самореализации и одновременно улучшения своего финансового положения. В прошлом году такой формой государственной поддержки воспользовались 556 ельчан.





Приоритетное направление

— Заключение социальных контрактов и соответствующая финансовая поддержка — одно из приоритетных направлений деятельности органов соцзащиты, — комментирует заведующая отделением Елецкого филиала № 19 Центра социальной защиты Липецкой области О. В. Новикова. — Это открытие своего бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление сложной жизненной ситуации и оказание помощи в поиске работы. Кстати сказать, в ее рамках предусмотрено переобучение востребованным профессиям, но при условии, что этими специальностями нельзя овладеть бесплатно на курсах, организуемых службой занятости.

В прошлом году наиболее востребованной формой господдержки стало открытие собственного дела — более 200 ельчан пополнили ряды предпринимателей, в этом году сюда добавилось еще почти 50 человек.



Вкусный

бизнес

— У меня трое детей, в настоящее время нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком, — рассказывает Ю. В. Пашкова, она уже почти год реализует социальный контракт как предприниматель. — Когда младшая дочка немного подросла и появилось больше свободного времени, решила, что пора подключаться к решению семейных финансовых задач…

Как большинство хозяек, Юлия Вячеславовна нередко баловала родных выпечкой. Она у нее неизменно выходила вкусной, ароматной, всякий раз с новыми украшениями. Поэтому долго заниматься поиском дела не пришлось: ответ, как говорится, лежал на поверхности ее противня.

Из всех возможных способов стать предпринимателем Юлия Вячеславовна выбрала соцконтракт: о нем, начиная с 2020 года, трубят все местные и федеральные СМИ. Да и отзывы людей, решивших воспользоваться этим видом господдержки, только подтверждали ее намерение. Проблем со сбором и оформлением документов не возникло: платформа госуслуг и сотрудники местной социальной защиты населения оказались надежными помощниками. Положенная единовременная выплата тоже не заставила себя долго ждать. На полученные от государства средства новоиспеченный предприниматель закупила новый духовой шкаф, специальный пищевой принтер, сырье и многое другое для выпечки оригинальной, красивой и вкусной продукции. Посмотрите на фото: от одного взгляда, простите, слюнки текут, хотя как-то даже жалко съедать такое настоящее произведение искусства.

Сегодня, когда действие социального контракта завершается (он заключается на год), Юлия Вяче­славовна нисколько не пожалела о принятом год назад решении. Напротив, намерена продолжить свой бизнес — ведь она не только нашла дело по душе, стала им заниматься профессионально, но и вносит свой вклад в семейную копилку.







Нашел себя

и дело

Подарком судьбы считает госконтракт и Максим Валерьевич Цыганок. До заключения социального соглашения он сменил несколько мест работы, но всегда мечтал открыть свой бизнес. Однажды, будучи водителем, взялся доставить адресату заказ — церковные свечи. До этого момента М. В. Цыганок считал, что каждый храм производит их сам. Оказалось, совсем нет, церковнослужители их закупают. Тогда-то сердце и екнуло: вот оно — дело!

Максим Валерьевич изучил соответствующую литературу, вник в технологию, тонкости производства и понял, что не боги горшки обжигают! Возможность стать предпринимателем, используя социальный контракт, показалась наиболее интересной и простой, тем более что специалисты социальной защиты объяснили, рассказали, ввели в курс дела так подробно и доходчиво, что проблем при оформлении документов не возникло. И три месяца назад Цыганок запустил собственное производство свечей. Выплаченные ему государством 350 тысяч рублей (с июля прошлого года единовременные выплаты существенно выросли) потратил на закупку специальных форм, сырья, материалов, красок.

Новоиспеченный предприниматель изготавливает не только обычные свечи, но и радует потребителей интересными находками, реализует свои творческие задумки, используя возможности воска, парафина, стеарина и их смесей. Ему нравится эта работа, и потому по истечении социального контракта намерен не только продолжить, но и расширить свой бизнес, например, в перспективе наладить производство аромосвечей — заказчики ими интересуются все чаще. А пока Максим Валерьевич налаживает контакты, ищет новых партнеров, совершенствует производство, придумывает новые эксклюзивные формы. И не остается в стороне от помощи участникам специальной военной операции на Украине — передал парафин для изготовления окопных свечей.



Не останутся

без внимания

Эти и многие другие примеры показывают: социальный контракт — востребованная, эффективная форма оказания помощи малообеспеченным и безработным гражданам. Недаром возможность открыть свое дело столь популярно: помимо стартового капитала, соискатели чаще всего получают возможность сделать свое хобби, любимое занятие средством извлечения прибыли, решить финансовые проблемы.

При этом и другие направления не менее важны и значимы. К примеру, в прошлом году более 260 ельчан получили средства для усиленного поиска работы, из них несколько человек прошли переобучение на новые профессии. Попавшие в трудную жизненную ситуацию 82 горожанина не остались без поддержки государства и смогли сделать шаг к изменению положения.

И с начала нынешнего года социальный контракт пользуется спросом: уже заключено 49 соглашений на открытие собственного дела, 38 человек обратились по вопросу поиска работы, еще девяти ельчанам понадобилась помощь в связи с непростыми жизненными обстоятельствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Президент РФ В. В. Путин: «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего дела. Пускай небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов».

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов: «Если человек настроен работать на себя, стремится открыть дело, будь то пекарня, ремонтная мастерская или салон красоты, неважно, имеет предпринимательскую жилку, надо его поддержать. (…). В 2022 году было заключено 6382 соцконтракта на сумму 838,5 миллиона рублей. Социальный контракт — востребованная и результативная мера поддержки».