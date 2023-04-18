Больше 200 домов будут капитально отремонтированы в Липецкой области в 2023 году. Как идёт контрактация, на еженедельном совещании в региональном правительстве доложил заместитель губернатора Роман Петрухин.

В рамках региональной программы запланировано выполнение 728 видов работ в 208 домах, почти половина из них – ремонт инженерных систем. Например, в 52 МКД региона обновят сети теплоснабжения, в 67 – сети холодного водоснабжения, в 64 – сети водоотведения.

Контрактация по объектам составляет 81%. Провести торги на выбор подрядчиков осталось по 40 домам региона. Ожидается, что аукционы будут завершены в конце апреля.

По ряду законтрактованных объектов подрядчики уже приступили к работам. На данный момент капремонт ведётся в 145 домах региона, в ближайшее время эта цифра увеличится. Например, ведётся ремонт скатных крыш, замена инженерных сетей и лифтов – в этом году будут обновлены 136 лифтов в 55 домах. В МКД установят современные, энергосберегающие модели. Данные работы ведутся уже в 29 домах. Важно, что договором предусмотрен гарантийный срок – 5 лет, в соответствии с которым подрядная организация несёт ответственность за обнаруженные недостатки и обязуется их устранить.

На всех этапах капремонт контролируют специалисты ФКР и сторонней организации строительного контроля. В случае неисполнения своих обязательств подрядчиками или обнаружения фактов некачественного выполнения работ, к ним будут применены соответствующие меры, вплоть до расторжения контрактов и включения организаций в реестр недобросовестных.

Игорь Артамонов поручил тщательнее контролировать ход капремонта многоквартирных домов. «Работать мы хотим только с добросовестными и ответственными компаниями, поэтому в случае невыполнения обязательств меры будут приняты незамедлительно. Такая практика у нас есть. К сожалению, в прошлом году в регионе были халатные подрядчики – все они оштрафованы на крупные суммы и внесены в реестр недобросовестных», – сказал губернатор.