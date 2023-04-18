Участок одной из самых оживленных трасс региона – Липецк – Грязи – Песковатка будет отремонтирован в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Обновят 10-километровый отрезок, который начинается от Новой Жизни.

Подрядчик – предприятие «Липецкдоравтоцентр» – сейчас срезает старое покрытие и укладывает выравнивающий слой, с помощью которого формируется профиль дороги с нужными уклонами. Затем будет уложен верхний, финишный слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона, обладающего большей прочностью. Кроме того, подрядчик отремонтирует 18 остановок и заездных карманов к ним, а также 33 съезда и примыкания, а обочины дороги укрепит асфальтобетонной крошкой.

В Грязинском районе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2019 года отремонтировали уже более 65 км межмуниципальных трасс. В нынешнем году планируется привести в нормативное состояние еще 24,5 км. В целом по области новое покрытие в этом году появится более, чем на 260 км региональных дорог. «Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение стратегических целей, которые стоят перед нашим регионом: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.