По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 76% площадей или 327 тысяч гектаров. В прошлом году на 25 апреля работы были проведены на 23% площадей.

Ранняя весна помогает липецким аграриям. По всем культурам сев идёт опережающими прошлый год темпами. Яровой пшеницей засеяно более 160 тысяч гектаров (72%), ячменём – 140,5 тысячи (81%), горохом – почти 20 тысяч (105%). В прошлом году эти культуры на аналогичную дату были размещены на 17, 30 и 27% площадей соответственно.

Также в регионе активно сеют люпин и овёс. На данный момент ими засеяно 62 и 44% площадей. В прошлом году это было 17 и 13%. Более того, в Грязинском и Чаплыгинском районах приступили к севу кукурузы на зерно. Эту культуру обычно начинают сеять в мае. Пока кукуруза на зерно размещена на 500 гектарах.

Сев сахарной свёклы также идёт с опережением: 52% площадей против 6% в прошлом году. На данный момент работы проведены на 80 тысячах гектаров. Под этот сладкий корнеплод отведено около 115 тысяч гектаров. Яровым рапсом засеяно уже более 31 тысячи гектаров (65%). В прошлом году на эту дату к севу ярового рапса только приступили. Подсолнечник размещён на 37 тысячах гектаров (19% против 3% годом ранее). Однолетними травами засеяно 5 тысяч гектаров из 12 тысяч запланированных. Если позволит погода, липецкие аграрии в ближайшее время приступят к севу сои и посадке картофеля и овощей открытого грунта. «Существенную помощь в быстром и качественном проведении работ оказывает современная техника, которой наши аграрии оснащены очень хорошо. Модернизация отрасли АПК проводится при поддержке федерального центра», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.