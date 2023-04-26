Липецкая область снова встречает «Поезд Победы». Накануне передвижной музей побывал в Липецке, а сегодня прибыл в Елец, где пробудет до 25 апреля.

«Поезд Победы» первая в мире иммерсивная инсталляция, посвящённая Великой Отечественной войне. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 различных мультимедийных поверхностей. В этом году состав обновлён – добавлен вагон, посвящённый военным трибуналам. Все эпизоды связаны единым художественным аудиорассказом.

«Этот проект никого не оставляет равнодушным. «Поезд Победы» рассказывает правду о Великой Отечественной войне и тяготах нашего народа. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Посетить «Поезд Победы» можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте поездпобеды.рф. Тем, кто не успел этого сделать, предлагают отправиться в виртуальный 3D-тур. Его можно посмотреть в любое удобное время. Для этого достаточно перейти по ссылке.