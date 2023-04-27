Сумки и рюкзаки от Алены Полуничевой

Превратить любимое дело в источник дохода — мечта каждого человека. Ельчанка Алена Полуничева смогла это сделать легко и просто: получила статус самозанятого и поддержку в виде соцконтракта на открытие собственного дела в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Алена — создатель бренда авторских изделий ручной работы Helen Naimiller. Ее сумки и рюкзаки находят своих покупателей по всей России.

Началось все более семи лет назад, когда, будучи в очередном декретном отпуске, она села за обычную бытовую швейную машинку. Но со временем запросы и требования к качеству возросли, возникла необходимость в более серьезном оборудовании. Алена, рассчитав примерную прибыль от деятельности, определив места закупок всего необходимого для производства, обратилась в МФЦ с заявкой на соцконтракт. Ее проект приняли и одобрили, что дало возможность приобрести оборудование и фурнитуру.

Долгое время Алена шила дома, но с расширением модельного ряда изделий возникла надобность в отдельном помещении для мастерской. Так у нее появился магазинчик в Ельце на улице Ленина, 60. И хотя срок социального контракта закончился, бизнес Алены только расширяется: лет через 5 она хотела бы видеть себя мастером кожевенного ремесла — кстати сказать, традиционного для нашего древнего города.

Сегодня в ее магазине можно купить джинсовые рюкзачки, шоперы и стеганные сумочки из ткани разной плотности или же заказать любую понравившуюся модель из ассортимента Helen Naimiller.

Благодаря страничке «ВКонтакте» у Алены есть покупатели из разных регионов страны. География доставок широка: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Оренбургская область, Уфа…

Кроме того, Алена — неизменный участник ярмарок, выставок, различных мероприятий, радует покупателей своими необычными, яркими изделиями. Ведь вещь ручной работы всегда будет выделяться, привлекая внимание людей.