Как не стать жертвой финансовых пирамид

Волкова Е.А. Специалист по социальной работе дистанционного сопровождения ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Филиал №7 по Елецкому району

Принцип функционирования пирамид остается неизменным на протяжении всего времени их существования. Так, аферисты имитируют активную работу какого-либо проекта, якобы приносящего высокую прибыль инвесторам. На самом деле участники получают положенные выплаты за счет денежных поступлений от последующих вкладчиков. Следовательно, пирамида неизбежно рушится, если останавливается приток новых вложений.

Чтобы обеспечить непрерывность «инвестиций», мошенники используют новые сценарии обмана, а передовые финансовые и коммуникационные технологии позволяют вовлекать в незаконный процесс все больше доверчивых граждан.

Дабы не стать жертвой необходимо знать основные признаки финансовой пирамиды:

гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. Отметим, что официально гарантировать проценты по вкладам и возвратность средств могут только банки. Они находятся под строгим контролем ЦБ РФ и назначают ставку только в оговоренных законом рамках;

агрессивная реклама с некорректной информацией;

туманная информация о проекте, о том, куда именно вкладываются деньги, как обеспечивается стабильность, выплачиваются ли компенсации и др.;

отсутствие необходимых лицензий;

о компании нет информации в реестрах Центробанка;

отсутствие точного определения деятельности организации, у пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков, вам никогда не покажут ее покупателей, поставщиков, посредников;

договор не защищает ваши права;

доход выплачиваются из средств новых участников, в том числе тех, которых нужно привлекать лично.

Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, необходимо сохранять элементарную бдительность, не доверять обещаниям высокой гарантированной доходности, проверять всю информацию, предоставленную компанией, советоваться со специалистами.

Если вы все же стали жертвой финансовой пирамиды, в первую очередь не стоит паниковать. Если у вас есть документы, подтверждающие передачу денег, то вернуть их намного проще. В случае если ваши требования о возврате денег проигнорированы, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по месту жительства. Чем быстрее вы обратитесь в правоохранительные органы, тем выше вероятность задержания мошенников, ареста их имущества и возврата большей части вложенных денежных средств.