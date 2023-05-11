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Общество

Об облаве на мобилизуемых, собачьих нападениях и других нарушениях

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Опубликован доклад уполномоченного по правам человека (УПЧ) в Липецкой области И. Ю. Тихоновой, в котором подводятся итоги работы аппарата омбудсмена за 2022 год.
В 121-страничном отчете Ираиды Юрьевны есть и несколько интересных упоминаний о Ельце.

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области И. Ю. Тихонова.

Мы вторые после Липецка

Судя по докладу УПЧ, главные жалобщики в аппарат уполномоченного — традиционно липчане и ельчане (39 и 15 процентов от общего количества обращений). Отказано заявителям только в 3% случаев: либо люди жаловались анонимно, сумбурно излагали свои доводы, не прилагали нужные документы и т. д., либо при проверке выяснялось, что изложенные факты не подтвердились.
Веяние времени: 19% обращений в аппарат УПЧ касались вопросов, связанных с проведением частичной мобилизации (Елец, кстати, в этом плане засветился в отчете И. Ю. Тихоновой, но об этом позже).
Примечательно, что к защите своих прав привычно активно взывали те, кто на свободе умышленно попирал права чужие: 2% жалоб к УПЧ поступило от осужденных, отбывающих наказание в елецких МЛС. Суммарно таких заявлений из учреждений УФСИН России по Липецкой области направлено 12,5%, в основном из липецких ФКУ (9%).


Решенная проблема

После обращения в аппарат УПЧ разрешился вопрос с переселением ветерана труда, инвалида III группы ельчанки Р. из пос. Строитель. Мнококвартирник, в котором она проживала вместе с семьей, в свое время признали аварийным и подлежащим сносу. Однако предложенный вариант для переселения женщину не устраивал: новый дом оказался удален от медучреждений, а Р., как инвалиду, было бы затруднительно ездить с пересадками в поликлинику.
Как сообщил в ответ на ходатайство УПЧ глава Ельца Е. В. Боровских, распорядился повторно разъяснить Р. порядок предоставления жилого помещения и денежной компенсации за аварийное жилье. В итоге с горожанкой достигнуто соглашение о переселении ее семьи в новый дом по ул. Кротевича.


Вот собаки!

В докладе подробнейшим образом рассмотрели проблему обращения с безнадзорными животными в нашем городе.
9 января 2022 года в Ельце от собачьих укусов пострадали двое детей, мальчик и девочка. Как пояснили УПЧ в администрации города, бригаду на отлов животных направят только после заключения контракта с выигравшим тендер предпринимателем.
Во втором случае к УПЧ обратилась ельчанка Б. с просьбой помочь в решении проблемы с бездомными стаями бродячих собак. В своей жалобе она указывала, что ей каждый день приходиться ездить на работу на электросамокате или велосипеде. Агрессивные бродячие стаи собак, в том числе с неснимаемыми метками на ушах, угрожают жизни, ежедневно нападая на заявительницу. По словам женщины, она неоднократно обращалась в городскую администрацию, но никаких мер принято не было.
Тогда соответствующий муниципальный контракт по обращению с животными без владельцев исполнял тербунский ИП Г. Н. Ульшин, выигравший торги на проведение данной работы. Администрация города ответила УПЧ, что надо строить муниципальные приюты для содержания таких собак, а забирать немотивированно агрессивных животных в специализированные приемники не представляется возможным. В связи с этим направлен запрос в адрес губернатора региона и управления ветеринарии Липецкой области о выделении дополнительных средств на возведение питомников.
Тем не менее в аппарате УПЧ посчитали, что «сам факт заключения муниципальных контрактов или договоров на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев не освобождает администрацию городского округа города Елец осуществлять контроль за объемами и сроками оказания услуг, проверять ход и качество услуг».
УПЧ ходатайствовал перед прокуратурой Липецкой области о проведении проверки организации работ по отлову безнадзорных собак на территории Ельца.
Прокурорская проверка установила, что «в январе 2022 года муниципальным управлением коммунального хозяйства и ИП Г. Н. Ульшиным был заключен договор на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. По состоянию на 14.02.2022 г. отловлено 78 собак.
Всего за истекший период 2022 года в управление коммунального хозяйства администрации городского округа г. Елец поступило 187 заявок, отловлено 164 собак без владельцев.
Анализ деятельности органа местного самоуправления свидетельствует о том, что работа по отлову животных без владельцев построена исключительно по поступившим заявкам граждан, что не соответствует требованиям действующего законодательства.
Законодательством предусмотрены рейдовые мероприятия по местам скопления животных без владельцев в соответствии с утвержденным графиком.
Учитывая указанные нарушения, прокурором г. Ельца в адрес начальника управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец были вынесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены».


За что сняли комиссара

С началом частичной мобилизации возникали определенные трудности при работе с жалобами граждан (от самих мобилизованных военнообязанных граждан и от их родственников), которые стали поступать практически сразу после начала мобилизационных мероприятий: отчетливо проявились слабые стороны существующего механизма.
УПЧ в данном случае вправе оказать людям консультационную помощь и направить соответствующие запросы.
Больше всего жалоб поступило на отсутствие в военкоматах медицинского осмотра мобилизуемых граждан. Вполне естественно, что за годы, а нередко и десятилетия, прошедшие после срочной службы в армии, состояние здоровья многих мобилизованных изменилось в худшую сторону — появились хронические заболевания. Между тем эта информация отсутствовала в учетных делах. Определенную корректировку можно было бы сделать, если бы у мобилизованных было время представить соответствующие медицинские документы и пройти осмотр врача в военкомате, потому что в этом случае при жалобах на здоровье согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 26.02.1997 №3 1-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочку от службы на срок до шести месяцев могут получить граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья.
Но такой возможности у мобилизованных первой волны не было, так как их забирали буквально в течение нескольких часов.
В докладе УПЧ со ссылкой на «информацию жителей» говорится, что в Ельце военный комиссариат в первые дни частичной мобилизации на одной из центральных улиц города устроил облаву на мужчин, которых насильно задерживали и направляли в стоявший спецавтобус, где подходящим военнообязанным вручались повестки в военкомат.
«Позже, по информации СМИ, военком г. Ельца был лишен должности, в том числе и за указанные действия», — сообщается в отчете УПЧ.
Далее в докладе разъясняется: «Последующее развитие событий показало, что никакой экстремальной срочности в таких действиях не было — мобилизованные долгое время проводили на пунктах сбора, многие воинские части, куда их направляли, оказались не готовы принять сразу такое количество военнослужащих: разместить их и обеспечить минимально необходимым вещевым довольствием, оформить записи в военных билетах и т. д. Людям вполне можно было дать время, пару дней для решения всех насущных вопросов. Как, к сожалению, часто у нас бывает — о человеке забыли!
В совокупности все перечисленное создало высокий уровень социального напряжения в обществе и вызвало в том числе жалобы к уполномоченному по правам человека в Липецкой области».
… 1/5 доклада УПЧ посвящалась соблюдению прав человека в МЛС, эта глава заняла в отчете 22 страницы. Упоминались там и жалобы елецких сидельцев. Но по социальной значимости в сравнении с вышеупомянутыми проблемами горожан эти обращения малоинтересны. К тому же значительная их часть при проверке оказались необоснованными.

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