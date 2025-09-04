В Ельце ведут работу госпабликиО новшествах Елецкого краеведческого музея, таких например, как единый билет во все его филиалы, можно узнать на госпаблике учреждения https://hudotdel.eletsmuseum.ru.Сотрудники музея купечества и сословий г. Ельца подвели итоги ушедшего года. С результатами своей работы они поделились на странице «ВКонтакте», отметив, что наш город становится все более интересен туристам, приезжающим ознакомиться с его достопримечательностями.Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и художественный отдел Елецкого краеведческого музея https://hudotdel.eletsmuseum.ru.Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.Художественный музей г.Ельца | официальный сайтhudotdel.eletsmuseum.ru