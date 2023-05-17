Ежегодный «Праздник читающих семей» собрал в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в Липецке 28 семей. Это мамы и папы, бабушки и дедушки, дети и внуки, предпочитающие проводить свободное время с книгой в руках. Общий читательский стаж некоторых ячеек общества приближается к полувековому юбилею.

Библиотека в преддверии Международного дня семьи превратилась в территорию веселья, игр и знакомства с различными ремеслами под названием «Книжный городок». Гости побывали на мастер-классах росписи по дереву, оригами, посетили представление пальчикового театра, пролистали 3D-книги и издания, которые передают запахи или позволяют на ощупь узнать, какие носы у разных зверей. В арт-холле Есенинки состоялась торжественная церемония награждения. Самым активным читательским семьям вручили подарки – настольные игры, сертификаты в книжный магазин и на посещение спортивных объектов.

В рамках концертной программы свои таланты продемонстрировали не только воспитанники домов детского творчества, общеобразовательных школ и школ искусств, но и главные виновники торжества. Семьи Афанасьевых и Мархасиных порадовали всех искусством художественного чтения и театрализации текста. А под занавес автор-исполнитель Наталия Овсянникова пригласила всех пролистать «Семейный альбом» и еще раз вспомнить, что «Главней всего – погода в доме». На память у гостей осталась масса приятных эмоций и снимков, а у Есенинки – родовое древо, к созданию которого приложили руку друзья и гордость муниципальных библиотек – читатели. «Чтение – один из самых полезных видов досуга. Отношение к чтению – это показатель уровня культуры. Радует, что несмотря на все новомодные веяния и увлечения гаджетами, электронными играми и соцсетями в Липецке по-прежнему сильны традиции чтения. Читает не только старшее поколение, но и молодежь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.