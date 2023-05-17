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«За верность отцовскому долгу» и «Слава матери»

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил областные премии многодетным семьям региона. Всего были отмечены 25 супружеских пар, в которых в общей сложности воспитывается 114 детей.

«Самое главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно. Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше. У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции», – сказал губернатор и поздравил собравшихся с праздником.

Премия присуждается ежегодно, начиная с 2007 года. Её получают постоянно проживающие в Липецкой области супруги, которые состоят в зарегистрированном браке не менее 15 лет и создают достойные условия для воспитания и развития детей. На сегодня премией отмечены 425 семей, включая награждаемых в этом году. В семьях обладателей премии этого года воспитывается в общей сложности 114 детей. Самая многодетная – семья Хромых из Лев-Толстовского района, где родились 20 детей, а маме Валентине Ивановне присвоено звание Мать-героиня.

Сейчас размер областной премии – 100 тысяч рублей. Это не единственная форма поощрения лучших семей региона. Родители, которые могут стать примером в воспитании детей, награждаются почётными знаками «За верность отцовскому долгу» и «Слава матери».

Для многодетных семей разработаны ряд мер поддержки: льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1 200 000 рублей для приобретения автомобиля. Сумма была увеличена в 2023 году по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

По данным регионального управления социальной политики, отмечается ежегодный рост числа многодетных семей. По состоянию на 1 апреля 2023 года в органах социальной защиты населения Липецкой области состоят на учёте 17 358  многодетных семей – на 1 426 семей больше, чем годом ранее. В этих семьях проживают 57 299 детей.

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