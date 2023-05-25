новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Игорь Артамонов принял участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства

0 2

Липецкая область представила на выбор жителей на единой общероссийской платформе 48.gorodsreda.ru 50 территорий в восьми городах – Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, преобразятся в 2024 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России.

Свой выбор сделал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. «Более 110 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Среди них и мой голос в пользу сквера в районе ДК «Матыра» в Липецке – благоустраивать необходимо не только центральные территории. До завершения голосования осталась неделя. Приглашаю принять в нём участие, чтобы вместе сделать наши города комфортнее», – отметил Игорь Артамонов.

В прошлом году жители региона в ходе общероссийского онлайн-голосования выбрали 33 территории, которые преобразятся в этом году. Всего в 2023 году в разных районах Липецкой области будут благоустроены 115 объектов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Татьяна Дьяконова: Труд, который возвращаем в школы, на…

Усманцы получили новые квартиры вместо аварийного жилья

Волонтеры готовы помочь жителям Липецкой области…

Финконсультирование Елец

Инструкция предпенсионера

1 из 104
Новости ВРФ