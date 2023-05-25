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Татьяна Дьяконова: Труд, который возвращаем в школы, на пользу всем

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В Госдуму внесли проект об участии школьников в общественно-полезном труде. Одним из авторов документа выступила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

«Наш законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду расширяет понятие «воспитание» — оно должно быть направлено на развитие у ребят трудолюбия, — отметила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова, —  Цель простая — научить детей трудиться и понимать ценность труда, его роль во всех сферах жизни. К сожалению, уже давно труд, которому раньше придавалось особое значение, исчез из жизни школьников. К примеру, доходит до абсурда, когда учитель не может попросить ребенка вытереть с доски без согласия родителей. Норму об этом исключаем. Уверена, что тот труд, который возвращаем в школы, а речь идет, к примеру, про высадку, цветов, субботники, помощь пожилым, на пользу всем. В первую очередь самим ребятам. Элементарные трудовые навыки во взрослой жизни точно никому не помешали».

Татьяна Дьяконова отметила, что при внесении законопроекта депутаты ориентировались на мнение учителей, родителей и самих ребят. «По сути, документ стал ответом на запрос из регионов, которые вынуждены сегодня лавировать — привлекать  школьников к труду так, чтобы это было законно, — подчеркнула Татьяна Дьяконова, — К примеру, в Липецкой области это делают через волонтерство. На базе школ создается добровольческий отряд, в который входят ученики, их родители, педагоги.  И все на равных участвуют в субботниках или  благотворительных ярмарках. А в некоторых школах работают  ученические компании — ребята выращивают рассаду, делают сувениры и реализуют на ярмарках. Вырученные деньги идут на нужды класса».

По мнению депутата Госдумы, труд, который возвращается в школу, будет на пользу в первую очередь самим ребятам. «Элементарные трудовые навыки во взрослой жизни точно никому не помешали», — заключила она.

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