Ответы на вопросы как работают алгоритмы, зачем базам данных нужен специальный язык программирования и что такое кибербезопасность теперь знают юные липчане, отдыхающие в детском лагере «Прометей», где прошел День цифры. В игровой форме IT-специалисты научили школьников тщательнее подходить к выбору контента в соцсетях, познакомили с языком SQL, объяснили, как отправляются запросы в базу данных.

«Вопросы безопасного использования гаджетов и посещения интернет-ресурсов сейчас касаются и взрослых, и детей. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни, поэтому и кибергигиене нужно уделять особое внимание. Ее методики необходимо сделать общедоступными и распространять среди всех категорий граждан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

День цифры — это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Он направлен на раннюю профориентацию и знакомство детей с популярными профессиями в IT и актуальными цифровыми технологиями. Проект реализуется в поддержку национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».