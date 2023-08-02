Около 30 проектов планируют реализовать новые социальные предприниматели в Липецкой области. Сегодня подошла к концу четырехнедельная программа «Социальные инновации», которая проходила в Центре «Мой бизнес». Ее слушатели представили к защите социальные проекты, которые они прорабатывали и совершенствовали в процессе обучения.

«В числе участников была и Александра Грищенко, волонтер частного музея ретротехники «Автолегенда». Александра планирует развивать музей через проведение необычного формата школьных, детских и исторических экскурсий. Она хочет внедрять новый подход к патриотическому воспитанию у детей и школьников. Экскурсии на ретроавтомобилях по городу, организации фотосессий и лекции в необычном формате «оживят» историю», – рассказали организаторы.

Другой интересный и социально важный проект презентовал предприниматель Семен Андреев. Он предложил создать условия для полезного и правильного питания школьников. Для этого размещать в общеобразовательных учреждениях вендинговые аппараты с правильным питанием.

Акселератор социальных проектов – возможность для предпринимателей за короткий срок подготовить свою идею к реализации. Программа была рассчитана на 57 часов и продолжалась весь июль. В Липецкой области реестр социальных предприятий формируется с 2020 года. Сегодня в регионе 74 социальных предприятия, которые занимаются дополнительным образованием детей, предоставлением медицинской и паллиативной помощи, реабилитацией детей и взрослых, изготовлением медицинских изделий.

Акселератор социальных проектов проводит Центр инноваций социальной сферы совместно с Центром развития социального предпринимательства. Поддержка бизнеса в Липецкой области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин. Подробнее о мерах поддержки для социальных предпринимателей можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Липецкой области в этом разделе.