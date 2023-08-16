Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили любителей спорта и здорового образа жизни с Днем физкультурника, который отмечается сегодня.

«Липецкая область славится спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны и продолжает активная молодежь, – говорится в поздравлении. – Физической культурой и спортом в регионе сегодня систематически занимаются более 541 тысячи жителей. Еще свыше 160 тысяч человек приняли участие в выполнении нормативов ГТО.

Сильнейшие липецкие атлеты всегда достойно представляют область на крупнейших соревнованиях всероссийского и международного уровней. В этом году они завоевали уже 1231 награду различного достоинства. Развивается в регионе и паралимпийский спорт. Стали доброй традицией районные, городские, областные спартакиады трудящихся, школьников, допризывной молодежи с участием тысяч истинных поклонников спорта.

Жители региона приходят на стадионы, чтобы получить заряд положительных эмоций от общения, азарта спортивной борьбы, ощущения красоты и гармонии. Ведь День физкультурника объединяет любителей спорта и здорового образа жизни независимо от возраста и профессии, а массовость – основа всех наших спортивных достижений.

Каждый житель Липецкой области может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. В преддверии Дня физкультурника в деревне Хмелинец Елецкого района открыт Дворец самбо, а для поклонников ГТО за последние три года оборудованы более 20 специальных площадок. И эта работа будет продолжена.

Самыми добрыми словами нужно отметить труд тренеров и специалистов, воспитывающих здоровое поколение страны, работающих на будущее нашего спорта. Выражаем благодарность всем, для кого физическая культура и спорт стали профессией, смыслом жизни».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем жителям Липецкой области доброго здоровья и оптимизма, новых рекордов и побед на спортивных аренах.