Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили военнослужащих Липецкого авиацентра и ветеранов Военно-воздушных сил с Днем ВВС России, который отмечается сегодня.

«Ваша героическая и мужественная профессия вызывает особое уважение, – говорится в поздравлении. – Она требует не только отличной боевой и физической подготовки, но и крепости духа.

Военно-воздушные силы – это совершенно особая сфера, где вот уже более 100 лет идет непрерывное соревнование ведущих стран мира в самых передовых высокотехнологичных отраслях прикладной науки и военного искусства. Мы по праву гордимся тем, что здесь Россия уверенно занимает лидирующие позиции.

История и судьба Липецкой области неразрывно связаны с развитием отечественной боевой авиации. Мы свято храним память о подвигах липецких авиаторов в годы Великой Отечественной войны, восхищаемся героизмом летчиков-испытателей, в мирное время поднимающих в небо новейшие образцы техники. С особым чувством признательности поздравляем с праздником наших дорогих ветеранов. Именно они обеспечили надежную защиту воздушных рубежей нашей Родины, дали нам возможность чувствовать себя гражданами великой авиационной державы.

Слова благодарности выражаем сегодняшним крылатым защитникам Отечества. Летчики Липецкого авиацентра постоянно оттачивают профессиональное мастерство, приумножая боевую мощь современной техники своей отвагой и выучкой, внося весомый вклад в развитие отечественной авиации. Липецкие асы многократно и самоотверженно доказывали, что ВВС России могут противостоять любому, кто посягает на мир и свободу. Наши летчики играют важнейшую роль в обеспечении безопасности государства и защите его национальных интересов, успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Присущие вам верность небу, выдержка и готовность к самопожертвованию, высокая оценка руководством страны вашей службы – лучшее свидетельство того, что нынешнее поколение наших пилотов, штурманов, инженеров и других специалистов достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Спасибо за нелегкую, полную риска, но очень нужную стране службу! Пусть хранимое вами небо нашей Родины всегда будет мирным и спокойным!»

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали липецким летчикам удачи, дальнейших успехов в ратном труде, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.