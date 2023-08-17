Распоряжение

09.08.2023 1300-р

Об оказании содействия

спортивной лиге «АВАТАРейс»

в проведении на территории

городского округа город Елец

03 сентября 2023 года

легкоатлетического забега

«Елецкий полумарафон»

На основании Положения о легкоатлетическом забеге «Елецкий полумарафон» (03 сентября 2023 года), в целях пропаганды физической культуры и массового спорта среди населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества

и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»

(с изменениями), Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий администрации городского округа город Елец на 2023 год, учитывая согласование с Воронежским филиалом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», руководствуясь Уставом городского округа город Елец

оказать содействие спортивной лиге «АВАТАРейс» в проведении на территории городского округа город Елец 03 сентября 2023 года легкоатлетического забега «Елецкий полумарафон» (далее — Полумарафон) согласно маршруту Полумарафона (приложение №1 к настоящему распоряжению). Начальнику Управления культуры администрации городского округа город Елец (К.Н. Матюхин) оказать содействие спортивной лиге «АВАТАРейс» в организации культурной программы, церемонии открытия

и награждения участников Полумарафона.

3. 03 сентября 2023 года с 06.00 час. до 15.00 час.:

— прекратить движение транспортных средств на ул. Мира (на участке от ул. Мира д. 90 до ул. К. Маркса), на ул. Кооперативной (на участке от ул. Мира до ул. Октябрьской), на ул. Октябрьской (на участке от ул. К. Маркса до ул. Профсоюзной), на ул. Коммунаров (на участке

от Красной площади до ул. 4-ый переулок Коммунаров), на ул. Героев

(на участке от ул. Коммунаров до ул. Воргольская), на ул. Свердлова

(на участке от ул. Героев до ул. Спутников), ул. Советская (на участке

от ул. Профсоюзная до ул. К. Маркса), участок дороги от ул. Советская д.76 до ул. Мира д.107;

— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

-установить временную схему муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа город Елец согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Начальнику Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) оказать содействие:

— в установке защитного ограждения на территории стартово-финишного городка (площадь Ленина городского округа город Елец);

— в установке биотуалетов, мусорных контейнеров в местах проведения и по маршруту Полумарафона;

— в организации уборки территории мест проведения Полумарафона перед началом мероприятия и после его окончания.

5. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (Р.В. Киншаков):

— принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения согласно маршруту проведения Полумарафона;

— перекрыть движение транспортных средств на ул. Мира (на участке от ул. Мира д. 90 до ул. К. Маркса), на ул. Кооперативной (на участке от ул. Мира до ул. Октябрьской), на ул. Октябрьской (на участке от ул. К. Маркса до ул. Профсоюзной), на ул. Коммунаров (на участке от Красной площади до ул. 4-ый переулок Коммунаров), на ул. Героев (на участке от ул. Коммунаров до ул. Воргольская), на ул. Свердлова (на участке от ул. Героев до ул. Спутников), ул. Советская (на участке от ул. Профсоюзная до ул. К. Маркса), участок дороги от ул. Советская д.76до ул. Мира д.107.

6. Начальнику Управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (Устинов В.И.) обеспечить размещение информации о прекращении движения транспортных средств,

об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги, об установлении временной схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации,

на официальном сайте администрации городского округа город Елец

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа город Елец К.Н. Матюхина.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Хабибулин Владимир Андреевич,

8(47467) 2-03-41

Вносит:

Начальник управления

по физической культуре,

спорту и молодежной политике

администрации городского

округа город Елец В.А. Хабибулин

Согласовано:

Первый заместитель главы

администрации городского округа

город Елец Н.М. Родионов

И.о. заместитель главы

администрации городского округа

город Елец К.Н. Матюхин

Начальник управления

управления дорог, транспорта и благоустройства

администрации городского округа

город Елец А.Ю. Бричеев

Председателя правового комитета

администрации городского округа

город Елец Е.В. Ершова

Начальник управления протокола и обеспечения

деятельности администрации

городского округа город Елец Н.И. Введенская

Управляющий делами

администрации городского округа

город Елец М.Н. Савчук

Приложение №1

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 09.08.2023 № 1300-р

Маршрут

легкоатлетического забега «Елецкий полумарафон»

Площадь Ленина — ул. Мира — ул. Кооперативная — ул. Октябрьская —

ул. Коммунаров — разворот на перекрестке с ул. 4-ый переулок Коммунаров – ул. Героев — ул. Свердлова – разворот на пересечении с ул. Спутников —

ул. Свердлова — ул. Героев – парк 40-летия Октября – ул. Героев —

ул. Коммунаров — ул. Советская – поворот напротив гостиницы «Винтаж» — ул. Профинтерна — площадь Ленина.