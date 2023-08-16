Липецкие сельхозкооперативы получат еще 20,4 млн рублей в августе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает управление сельского хозяйства региона.

Девять кооперативов получили 11,8 млн рублей на приобретение имущества с дальнейшей передачей его в собственность. Еще девять кооперативов получат 8,6 млн рублей на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта и оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, а также мобильных торговых объектов. При этом некоторые кооперативы воспользуются обоими видами господдержки.

Весной сельскохозяйственные потребительские кооперативы Липецкой области уже получили первую часть субсидий в рамках нацпроекта. Тогда им было перечислено 60,6 млн рублей. Господдержка оказана по всем трём направлениям нацпроекта: на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и закупку овощей открытого грунта, картофеля, молока и мяса у самозанятых граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, но не являются членами кооператива; на приобретение имущества для членов кооператива и на приобретение сельхозтехники и оборудования.

Липецкая область уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2022 году 25 липецких сельхозкооперативов получили 64 млн рублей. В текущем году объём господдержки, предоставленной сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках данного нацпроекта, составит 97,2 млн рублей. «Фермерская деятельность становится все более популярной и престижной и способствует росту благосостояния жителей. В целом это способствует укреплению и процветанию села», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.