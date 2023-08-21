Мы помним, мы гордимся

В Ельце открыта мемориальная доска с именем ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы гвардии старшины Михаила Стефановича Титова. В этом году герою исполнилось бы 100 лет.

Он жил в обычной пятиэтажке на ул. Коммунаров. Инициатива увековечить его память принадлежит жильцам дома. Ее поддержала депутат горсовета Н. В. Кузовлева. И вот — открытие мемориальной доски.

Оно проходило в торжественной обстановке. В мероприятии участвовали глава города Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, заместитель главы администрации М. В. Селянина, начальник управления культуры К. Н. Матюхин, дочь М. С. Титова С. М. Смирных. Она с теплотой и любовью говорила об отце.

М. С. Титов добровольцем ушел на фронт в 1941-м, прошел всю войну. Полным кавалером ордена Славы Михаил Стефанович стал в 1945 году, отличился в боях на территории Польши и Германии. В мирное время трудился на железной дороге, в строительной отрасли. Занимался общественной работой. Ветеран войны был очень скромным человеком, говорил, что воевал, как все в то время. А для нас он навсегда останется героем. На мемориальном комплексе на площади Победы установлен барельеф в честь отважного солдата.

— Прошло много десятилетий, несколько поколений сменилось, но наш народ продолжает хранить память о подвигах отцов, дедов, прадедов, проливавших кровь на фронтах Великой Отечественной войны, и о том, какой ценой нам досталась Победа. Важно эту память передавать нашим детям. Вечная слава героям! — сказал в приветственном слове Е. В. Боровских.

Память земляка М. С. Титова почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Соб. инф.

Е. В. Боровских, В. Н. Никонов и С. М. Смирных открыли мемориальную доску.

Гости мероприятия.

Фото пресс-службы администрации.