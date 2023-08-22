Елецкие дошкольники выращивают овощи и зелень

На протяжении весны и лета ребята принимают активное участие в огородничестве на территориях своих детских садов. Ребята помогали воспитателям выращивать рассаду, сажать ростки на грядки, а затем бережно поливать будущие овощи, рыхлить землю и даже полоть сорняки. И уже сейчас юные агрономы кушают свежий лук и укроп, любуются растущими кочанами капусты и небольшими зелёными помидорами, и даже могут по ботве определить корнеплод.

Огород в детском саду нужен для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и её сезонными изменениями, разнообразием овощей, которые можно вырастить на небольшом участке земли. Совместный труд на огороде способствует формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива.