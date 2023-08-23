Подведены итоги первого тура федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2023. 90 участников из 39 регионов стали победителями заочного этапа. Они приглашены для участия в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

Липецкую область представят два педагога дополнительного образования: Александр Булохов в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» (региональный Центр дополнительного образования) и Валерия Никульникова в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» (Дом творчества «Октябрьский» Липецка).

Конкурсанты представили тематическое видеообращение и выполнили тестовые онлайн задания «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей». На финальном этапе педагоги проведут открытый мастер-класс, примут участие в импровизационном конкурсе, педагогическом многоборье, подискутируют с представителями Министерства просвещения России о проблемах и педагогических решениях приоритетных задач государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования.

«Педагогическое сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей, в 2023 году он будет проходить в 19-й раз в Санкт-Петербурге. Конкурс дает участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса учителя.