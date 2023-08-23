Типография «Оптифлекс» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» в Липецкой области. Оптимизировать процесс производства этикеток сотрудникам предприятия предстоит совместно с экспертами Регионального центра компетенций. Благодаря участию в нацпроекте выработка на предприятиях в среднем увеличивается на 10%, а производительность – на 5%.

Первый этап проекта – обучение рабочей группы. Этот блок включает в себя основы бережливого производства, обучение проведению исследований оптимизируемого потока и многое другое. Данный этап уже подошёл к завершению на «Оптифлексе». На последующих этапах работникам предприятия предстоит самостоятельно проводить и внедрять улучшения, которые позволят им увеличивать выработку и прибыль. Экспертная поддержка от РЦК будет сопровождать производство на протяжении трех лет.

Типография «Оптифлекс» работает с 2012 года. За это время она произвела 20 тысяч видов этикеток. Участие в нацпроекте позволит сохранить конкурентоспособность и увеличить прибыль без необходимости сокращения затрат на сотрудников и оборудование.

«Всё больше предприятий Липецкой области готовы внедрять бережливое производство. Это мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Типография – это уже 82 предприятие-участник нацпроекта в регионе. Национальный проект «Производительность труда» реализовывается Региональным Центром Компетенций Липецкой области с 2019 года. Принять участие в обучении и получить поддержку в оптимизации производства приглашаются предприятия и организации Липецкой области. Консультацию можно получить по адресу город Липецк, улица Зегеля 2, 5 этаж, или по телефону: 8 (4742) 37-00-33.