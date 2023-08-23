Реализация программы капитального ремонта продолжается в Липецкой области. Работы завершились уже в 106 многоквартирных домах, продолжаются в 96. В ходе планового инспекционного объезда объектов капремонта и проведения выездного совещания представители ФКР Липецкой области подрядных организаций и жители домов комиссионно проверили, как идут работы на примере нескольких многоэтажек областного центра. Одна из основных целей выездного совещания — контроль подготовки домов к отопительному сезону, обсуждение возможных рисков и усиление работ по отдельным видам и направлениям.

Региональная программа затрагивает не только дома в областном центре, но и в районах. Так, в селе Боринское Липецкого района обновили фасад в доме по ул. Салтыкова-Щедрина, 34. Подрядная организация завершила работы раньше срока по графику.

Фонд капитального ремонта Липецкой области напоминает, что собственники могут участвовать в контроле хода капитального ремонта. Свои вопросы они могут адресовать представителям ФКР, подрядной организации, строительного контроля, контакты которых указаны на паспорте объекта. Жители могут участвовать в приемке. Однако подписывать акт имеет право только тот, кого ранее на общем совещании выбрали ответственным представителем. Если собственники МКД не провели общее собрание, то право участия в работе приемочной комиссии переходит на профильное структурное подразделение администрации муниципального образования.

Вопросы и замечания можно озвучивать как представителю подрядной компании, так и регоператору в процессе проведения капитального ремонта. Кроме того, на каждый вид работ есть гарантийный срок. Даже если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приёмки, то подрядная организация их устранит.

«От качества выполненных работ зависят условия проживания людей, их безопасность. Деятельность подрядчиков в регионе на особом контроле. Это касается как соблюдения сроков, так и добросовестного выполнения вех обязательств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.