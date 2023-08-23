Проект двух липецких художников Сергея Бугровского и Юрия Татьянина «Математика цвета» откроется 25 августа в областном Выставочном зале. Они представят работы, созданные за последние три десятилетия. Оба автора не были членами Союза художников России, но максимально доказали свою творческую состоятельность. Их имена известны далеко за пределами региона, а произведения находятся как в музейных, так и в частных коллекциях России и за рубежом. В экспозиции будет представлено около 50 живописных произведений и объектов.

Творчество, изобразительное искусство – важная часть культурного наследия любого народа, считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Динамичное развитие региона невозможно без формирования культурной среды, без духовной связи поколений, взаимопроникновения национальных культур. Именно культура обеспечит базу для решения актуальных вопросов, стоящих сегодня перед обществом», – уверен Игорь Артамонов.