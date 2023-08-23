Липецкие школьники, собравшиеся в детском лагере «Прометей» во время четвертой смены, стали участниками артпроекта «Эстетика лета». Педагоги Центра «ЭкоМир» Липецкой области подготовили для детей интересные мастер-классы.

«На различных экоплощадках ребята узнали о современных востребованных профессиях естественнонаучной направленности, методы изучения растений, тонкости в изготовлении гербария, попробовали себя в роли художников-исследователей, создав свою уникальную ботаническую иллюстрацию. А еще смогли порадовать своих любимых мам и бабушек, создав декоративные цветочные композиции», – сообщили в региональном управлении образовании и науки Липецкой области.

Во время отдыха в «Прометее» в четвертую смену около 500 детей также попробуют свои силы в графическом дизайне, рисовании, хореографии и музыке. Юные липчане осваивают основы рекламы и создают свои медийные проекты. «Лагерь «Прометей» продолжает вдохновлять и развивать подрастающее поколение, помогая раскрыть свой потенциал в различных сферах», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.