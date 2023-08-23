Уборка картофеля активно идет в Липецкой области. По оперативным данным управления сельского хозяйства, с 300 гектаров накопано 11,5 тыс тонн картофеля. Урожайность выше прошлогодней (360 ц/га) и среднемноголетней (около 250 ц/га) – 383 ц/га. Всего в этом году под картофель отведено шесть тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом площадь под ним увеличена на 400 га больше. И это только в сельхозпредприятиях и КФХ. Общая площадь уборки во всех категориях хозяйств составит 25 тысяч гектаров.

Всего в регионе картофелем занимаются около 20 сельхозпредприятий и КФХ. 90 % всего товарного картофеля выращивается в Грязинском, Задонском, Долгоруковском, Елецком, Хлевенском, Усманском и Тербунском районах. В прошлом году во всех категориях хозяйств было получено 384 тыс. тонн картофеля. В 2023 году аграрии планируют собрать более 400 тысяч тонн.

«Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики региона. Аграрии – как крупные предприятия, так и фермеры – получают поддержку государства. Мы делаем все, чтобы обеспечить себя и другие российские регионы качественной продукцией в нужных объемах», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.