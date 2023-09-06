новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

оказание качественной и своевременной медпомощи людям

0 0

Фельдшерско-акушерский пункт скоро появится в селе Захаровка Воловского района. Завершение строительства по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» объекта стоимостью более 14 млн рублей и ввод его в эксплуатацию намечено на конец 2023 года. Строительство ведется с использованием блочно-модульных технологий, что значительно сокращает сроки его возведения. На данный момент уже возведен каркас здания, одновременно идет подвод коммуникаций и благоустройство территории, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Несмотря на компактность, в ФАПе будет своя регистратура, кабинеты медперсонала и фельдшера и процедурный. Сельчане смогут здесь получить консультации по лечению, пройти профосмотры, вакцинироваться. Также в медучреждении будет работать аптечный пункт.

Получать помощь смогут жители не только Захаровки, но и села Большая Вершина. Число прикрепленного населения составляет порядка 540 человек, из которых 77 – дети. Последние несколько лет жителям этих сел приходилось обслуживаться в медкабинете, который находился в местном сельсовете.

Всего в Воловском районе работает 21 фельдшерско-акушерский пункт и два отделения общей врачебной практики. «Здравоохранение на селе должно быть доступным и близким. Для оказания первичной помощи в отдаленных населенных пунктах создаются ФАПы, отделения общей врачебной практики, амбулатории. Для более серьезной поддержки здоровья предпринимаются иные многочисленные меры, в том числе развивается телемедицина, организуются выездные врачебные десанты с участием медиков ведущих областных клиник и с применением современного оборудования. Несомненно, оказание качественной и своевременной медпомощи людям является приоритетом работы органов власти, поэтому модернизация и оптимизация этой сферы будет продолжаться», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Изучение объектов археологического наследия имеет важное…

Приоритетной задачей энергетиков сегодня является завершение…

и удобно, и красиво, и современно

нужно расширять, чтобы люди не искали

Дети – самое дорогое, что у нас есть

1 из 140
Новости ВРФ