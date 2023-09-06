Фельдшерско-акушерский пункт скоро появится в селе Захаровка Воловского района. Завершение строительства по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» объекта стоимостью более 14 млн рублей и ввод его в эксплуатацию намечено на конец 2023 года. Строительство ведется с использованием блочно-модульных технологий, что значительно сокращает сроки его возведения. На данный момент уже возведен каркас здания, одновременно идет подвод коммуникаций и благоустройство территории, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Несмотря на компактность, в ФАПе будет своя регистратура, кабинеты медперсонала и фельдшера и процедурный. Сельчане смогут здесь получить консультации по лечению, пройти профосмотры, вакцинироваться. Также в медучреждении будет работать аптечный пункт.

Получать помощь смогут жители не только Захаровки, но и села Большая Вершина. Число прикрепленного населения составляет порядка 540 человек, из которых 77 – дети. Последние несколько лет жителям этих сел приходилось обслуживаться в медкабинете, который находился в местном сельсовете.

Всего в Воловском районе работает 21 фельдшерско-акушерский пункт и два отделения общей врачебной практики. «Здравоохранение на селе должно быть доступным и близким. Для оказания первичной помощи в отдаленных населенных пунктах создаются ФАПы, отделения общей врачебной практики, амбулатории. Для более серьезной поддержки здоровья предпринимаются иные многочисленные меры, в том числе развивается телемедицина, организуются выездные врачебные десанты с участием медиков ведущих областных клиник и с применением современного оборудования. Несомненно, оказание качественной и своевременной медпомощи людям является приоритетом работы органов власти, поэтому модернизация и оптимизация этой сферы будет продолжаться», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.