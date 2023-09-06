новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

Изучение объектов археологического наследия имеет важное значение

0 0

Региональный проект «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» пройдет в окрестностях села Крутогорье Липецкого района 5-7 сентября. Студенты института истории, права и общественных наук ЛГПУ примут участие в научных исследованиях и работах на объектах археологического наследия.

Три дня волонтеры вместе с опытными наставниками будут проходить все этапы определения границ территории выявленных объектов археологического наследия «Поселение 3 у балки Большой Липяг», «Поселение 4 у балки Большой Липяг» и «Поселение 1 у села Крутогорье» путем заложения разведочных раскопов, позволяющих определить наличие или отсутствие на этом месте следов пребывания человека. Также запланированы научно-образовательные лекции по древнейшей истории липецкого края и проблемам сохранения археологического наследия.

Как сообщили в Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области, в конце июля управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области подписало контракт с Автономной некоммерческой организацией в социальной сфере «Гражданский университет» по организации и проведению данного проекта. «Изучение объектов археологического наследия имеет важное значение для уточнения исторических сведений», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Приоритетной задачей энергетиков сегодня является завершение…

и удобно, и красиво, и современно

нужно расширять, чтобы люди не искали

оказание качественной и своевременной медпомощи людям

Дети – самое дорогое, что у нас есть

1 из 140
Новости ВРФ