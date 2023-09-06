Первый день задал тон всему празднику

Ирина МЕШАЕВА

Начало празднования Дня города, первый день осени и нового учебного года — вот сколько событий выпало на 1 сентября. И все они оказались радостными: погода баловала летним теплом, а программа торжества — разнообразием.

Глава Ельца Е. В. Боровских, губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов, учитель математики лицея № 5 И. А. Дементьева, председатель облсовета депутатов Д. Л. Аверов, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов (слева направо) во время церемонии награждения.



Город

спортивный

«Умная» спортивная площадка возле СОШ №12 им. Героя Российской Федерации В. А. Дорохина стала местом проведения праздника «Город на спорте».

Здесь оборудованы детский и взрослый воркаут-комплексы, два тренажера, скалодром, футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная зоны. Спортплощадка оснащена технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi, и все тренажеры имеют QR-коды. Отсканировав их, можно скачать приложение и получить консультацию, как правильно заниматься на том или ином спортивном снаряде и какой из комплексов упражнений лучше выбрать.

Поздравили ельчан председатель Липецкого областного Совета депутатов Д. Л. Аверов, глава г. Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике В. А. Хабибулин.

Они вручили лучшим спортсменам, тренерам и работникам спортивной сферы грамоты и благодарственные письма.

Праздник получился ярким и запоминающимся. Ребята задолго до начала опробовали новый спортобъект и здешние тренажеры. Это место точно пустовать не будет!



Люди —

главное богатство

Кира Мешкова учится на фольклорном отделении детской школы искусств № 2. В свои 12 лет не раз награждалась за участие в различных конкурсах. В этом году девочка стала одной из тех талантливых ребят, чьи портреты украсили городскую Доску почета «Юные дарования Ельца».

Молодая вокалистка признается: для нее это большая честь — и добавляет, что благодарна своему преподавателю и родителям.

Победителей олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов (всего 26 человек) приветствовал председатель облсовета депутатов Д. Л. Аверов:

— Дорогие ребята! Искренне поздравляю вас с Днем города, Днем знаний и, конечно же, с вашими достижениями! Горжусь вами и хочу пожелать не останавливаться на достигнутом!

А чуть позже на сцену на площади Ленина поднимались взрослые ельчане, имена которых занесены в книгу «Трудовая слава города Ельца».

— Главное богатство любой территории — это ее люди. Сегодня первый день празднования Дня города, и по традиции мы чествуем лучших. Их с каждым годом становится все больше. Благодарю вас за самоотверженный труд, за те достижения, которые происходят только благодаря вам, за то, что мы вместе смотрим в будущее с оптимизмом! — обратился к ельчанам Е. В. Боровских.

Громкими аплодисментами встречали земляки каждого, кто поднимался на сцену. Своих сотрудников поздравляли трудовые коллективы. Вот, например, как городской театр «Бенфис» откликнулся на успех коллеги, опубликовав добрые слова в его адрес на странице в социальной сети:

«Поздравляем заведующую художественной мастерской Любовь Неверову с занесением на Доску почета «Трудовая слава города Ельца» в честь 877-летия города. Любовь Васильевна служит в нашем театре уже многие годы. За это время она зарекомендовала себя ответственным и исполнительным сотрудником.

Именно благодаря художественной мастерской наши декорации, а иногда и костюмы, и головные уборы, и многое другое выглядят так ярко, красочно и эффектно. К своей работе Любовь Васильевна всегда подходит творчески, выполняя и оформляя многие сценические предметы вручную. Ларцы, троны, даже избушка на курьих ножках! Нет такого задания, с которым бы не смогла совладать наша художественная мастерская под ее руководством. Работать с таким человеком всегда легко и спокойно, потому что ты в нем уверен. Любовь Васильевна, поздравляем вас с этим достижением! Спасибо огромное за ваш добросовестный труд. Впереди вас ждут новые свершения, так пусть удача всегда благоволит вам».

Кстати сказать, книга «Трудовая слава города Ельца» обновляется ежегодно. Она пополняется именами жителей, которые на протяжении долгих лет принимают активное участие в деловой, производственной, экономической, спортивной, культурной жизни города, вносят весомый вклад в его развитие. В этом году их 32.



Себя показать,

на других посмотреть





Столько интересного в это день ждало ельчан, и каждый мог выбрать, что ему больше по душе. Молодежь, конечно, предпочла яркий и громкий DJ-фест — фестиваль молодых ди-джеев Липецкой области. Любители более спокойного отдыха насладились творчеством молодых поэтов, посмотрели фильмы в кинозалах под открытым небом.

«Елец — город первых» — концерт под таким названием прошел на площади Ленина. Затем елецких артистов на сцене сменил знаменитый ансамбль «Казаки России».

Прославленный театр танца не раз выступал на елецкой земле и всегда находил своего зрителя. Концерты ансамбля «Казаки России» принимают с восторгом, есть даже полюбившиеся композиции. Красивые голоса, зажигательный перепляс, красочные костюмы, удачно подобранная концертная программа — все это приковывает внимание, и выступление смотрится на одном дыхании. Кстати сказать, еще один приятный факт: в составе коллектива ансамбля на сцену выходят вокалисты Виктор Исаев и Алексей Хапугин — выпускники музыкально-педагогического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина.

Гастрономическая площадка «Елецкая трапеза» зазывала аппетитными ароматами. Улица Мира предлагала сувениры и много интересной продукции на память о Дне города — 2023.

Развлечений — на любой вкус: интерактивы для детей и взрослых, аквагрим, кукольный театр, детская анимационная программа и многое другое. Никого не оставила равнодушным фотовыставка «Город первых», рассказавшая об интересных фактах из истории Ельца.



Не просто

отдых

Некоторые палатки выбивались из привычного «сувенирного» ряда. Так, желающие могли попробовать себя в плетении маскировочных сетей. Обучали этому, в общем-то, несложному, но такому нужному делу волонтеры группы «Защитное крыло». Плетение маскировочных сетей хорошо освоили жители Елецкого района. Готовые средства защиты передают в зону СВО регулярно. А помощников становится больше.

Рядом девчата из группы «Кулинарные войска» предлагали свою продукцию. Сухие обеды тоже часть помощи от ельчан нашим бойцам в зоне СВО. Появилась и новинка — травяной чай из растений, собранных летом волонтерами в окрестностях города.

Все собранные средства пойдут на приобретение необходимого для солдат снаряжения. Положительный опыт есть. На фестивале имени Т. Н. Хренникова вырученных 200 тысяч рублей хватило на противодроновое оружие.

Еще одна примета времени — запись на военную службу по контракту. Это можно было сделать в мобильном пункте отбора. Желающие подходили, интересовались условиями, обсуждали со специалистами особенности армейской работы.



Повод

для вдохновения

День города елецкие художники участники клуба народного творчества «Родник» провели на пленэре, организовав его в сквере им. М. С. Соломенцева. Удобно расположившись, живописцы вдохновлялись прекрасным видом на знаменитые Елецкие куранты.

Возле памятника Н. Н. Жукову собрались желающие блеснуть вокальными данными в караоке. Ельчане с удовольствием исполнили свои любимые песни.

Юные ельчане в городском парке поучаствовали в веселом празднике. Для них подготовили занимательные конкурсы, игры и забавы.

Студенты Елецкого колледжа информационных технологий проявили инициативу, организовав мини-акцию «Мы любим Елец». Первокурсница Лилия Каско нарисовала красочный плакат, а студенты вспомнили, чем и какими людьми гордится наш славный город.

Ну а самых терпеливых любителей провести время на свежем воздухе ждал вечерний кинопоказ в парке железнодорожников, на лыжной базе и в Петровском парке.

Первый день празднования завершился ближе к полуночи. Наверняка он оставил приятные воспоминания у всех, кто разделил радость этого общегородского торжества.

День второй: поздравления

и выступления

Андрей ПАШИНСКИЙ

Второй день праздника радовал ельчан еще больше. На ул. Мира работали торговые ряды, в районе Женского рынка раскинулась областная универсальная ярмарка. В продаже в широком ассортименте и по приемлемым ценам ельчанам представили товары местных производителей.







«Трудовая слава города Ельца»: фотография на память с руководителями города и области.

Чествовали выдающихся ельчан

Гости могли посетить гастрономические и интерактивно-развлекательные площадки и фотозоны. Для молодых людей, ведущих спортивный образ жизни, организовали фестиваль Street workout.

Ельчан с праздником тепло и сердечно поздравили губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов, председатель областного Совета депутатов Д. Л. Аверов, глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов.

В этот день Елец чествовал своих жителей, ставших первыми в профессии, бизнесе, общественной деятельности. Почетным знаком правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой» награждена управляющая делами администрации Ельца М. Н. Савчук, Почетной грамотой губернатора Липецкой области — бывший директор ФОК «Виктория» А. Н. Аникеев. Благодарностью губернатора отмечены начальник отдела строительства и архитектуры комитета архитектуры и градостроительства Ельца О. А. Новикова, директор городской аварийно-спасательной службы А. И. Черных, заведующая отделом самодеятельного народного творчества ГДК Е. Ю. Селеменева.

Благодарственные письма правительства Липецкой области вручены директору елецкой ДШИ № 3 С. С. Кореневу, заместителю начальника отдела протокола администрации Ельца А. С. Трубицыной, сотрудникам АО «Энергия» О. А. Плохих и Н. В. Пономаревой, а также работнику ООО «Елецкий известковый завод» О. Ю. Фирсову.

Почетной грамотой Липецкого облсовета депутатов за многолетний добросовестный труд награжден механик МБУ «Благоустройство» И. И. Гнусарев. Благодарность облсовета депутатов объявлена индивидуальному предпринимателю О. В. Ушакову, медсестре наркологического отделения филиала Липецкого областного наркологического диспансера О. В. Редникиной, заведующей инфекционным отделением врачу-инфекционисту горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко Е. И. Маркиной, старшей медсестре дневного стационара поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» Н. А. Чернышевой, участковому врачу-педиатру городской детской больницы Н. А. Дубовцевой.

Почетным знаком «За заслуги перед городом Ельцом» награждены епископ Елецкий и Лебедянский Максим, председатель Елецкого отделения Липецкой областной общественной организации «Липецкое областное краеведческое общество» О. В. Тулинова.

Благодарностями администрации Ельца за заслуги в труде и добросовестную работу отмечены сотрудники АО «Елецгидроагрегат» А. Н. Глотов, АО «Прожекторные угли» Ю. Н. Денисова, ООО «Велес-Агро» М. Н. Воротынцев и Л. А. Морозова, Елецкого психоневрологического диспансера Н. А. Малявина, горбольницы № 2 Ю. В. Неведрова, учителя лицея № 5 И. А. Дементьева, ОШ № 15 Е. Ю. Тимарцева, гимназии № 11 Н. С. Дагазиева, а также гендиректора ОГУП «Елецводоканал» А. М. Вепрев, АО «Колос» В. В. Кравцов, коллектив ООО «Альфа» (директор С. В. Кирпичев), первичка елецкой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (руководитель Т. В. Самойлова), спортсмен-инструктор ФК «Елец» А. С. Молодцов и члены Елецкого городского отделения Союза десантников В. В. Ватькин и С. В. Комаров.



На площади Ленина выступил Трофим

Поздравить ельчан с днем города приехал автор-исполнитель песен, музыкант, певец, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов (Трофим).

Он выступил на главной сцене фестиваля, исполнив свои самые известные песни: «Город Сочи» (легендарная «Шашлычок под коньячок»), «Снегири», «Я живу в России» и другие.

Музыкант от души поздравил ельчан с Днем города, признался, что успел проникнуться атмосферой древнего Ельца, его красотой и богатой историей.

Перед концертом певец встретился с руководителями Липецкой области и Ельца, а еще успел пообщаться с журналистами. Сергей Трофимов ответил на вопросы корреспондента «Красного знамени».

— Сергей, как подарить людям праздник?

— Это моя работа. А чтобы передать искренние эмоции, нужно самому их испытывать. Как говорится, выйти и по чесноку отработать.

— Что бы вы пожелали ельчанам?

— Чтобы были приемлемые оплаты услуг ЖКХ, у людей и в местном бюджете водилось побольше денег, а еще хороших дорог и вообще всего хорошего.

Студентам — успешной сдачи сессий и крепких знаний: дерзайте, узнавайте больше нового — это поможет обрести гармонию с собой и окружающим миром.

— Вы впервые в Ельце? Успели ли посмотреть достопримечательности?

— Ваш славный город посещаю впервые. К сожалению, увидеть много не успел. Знаю, что Елец — старинный русский город, на год старше Москвы. Его можно сравнить, например, с Муромом. На мой взгляд, эти города — олицетворение России.

Концертные шоу

и народные гуляния

В сквере им. М. С. Соломенцева прошли творческие вечера молодых поэтов и музыкантов, организованные Софией Лиман, а на площади Ленина выступила кавер-группа «ШоуRoom» и команды Jamp Performance и Rocket Beat, представившие яркое световое акробатическое шоу и зажигательное действо барабанщиков.

В скверах им. А. С. Пушкина и им. А. Т. Харченко, а также в парке железнодорожников прошли детские игровые программы от праздничного агентства «Гудвин» и ДК железнодорожников, выступили артисты различных жанров. В Петровском парке состоялся концерт народного вокального ансамбля «Околица», а в парке 40-летия Октября — народного ансамбля песни и танца «Становляне».

День третий:

в ритме спорта

и музыки

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Финальный день празднования Дня города прошел в спортивно-культурном формате: состоялись масштабный легкоатлетический забег «Елецкий полумарафон» и велоэкскурсия в парке 40-летия Октября, отзвучали мелодии и ритмы современной, народной, симфонической и джазовой музыки.







Полумарафон: 100 городов, 21 регион

На площади Ленина прошел массовый праздник «Елецкий полумарафон». В забеге приняли участие 1128 спортсменов разных возрастов — на 200 человек больше, чем полумарафонцев-2022. Многие легкоатлеты приезжали из других городов. К примеру, на дистанции 21 км победил воронежец Тимур Пономарев.

Полумарафон приурочили не только ко Дню города, но и к 100-летию Министерства спорта РФ как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта: в 1923 году был образован высший Совет по физической культуре, а его председателем стал Николай Александрович Семашко (на данной должности он проработал до 1930 года).

Ельчанин стал первым министром спорта России!

В «Елецком полумарафоне» приняли участие гости из 100 городов 21 российского региона, самому старшему бегуну исполнилось 82 года, младшему — 3.

Личным примером приверженность к здоровому образу жизни доказали многие известные горожане. Начальник муниципального управления физкультуры, спорта и молодежной политики В. А. Хабибулин бегом занимается давно, вместе со своей семьей. Его дочка участвовала в полумарафоне вместе с папой.

— Почему полумарафон привлекателен для гостей Ельца? Наверное, во многом это благодаря самому городу, его самобытности и красоте, — отметил перед стартом Владимир Андреевич. — Кстати сказать, в рамках спортивного праздника приезжим спортсменам мы расскажем о елецких достопримечательностях, сделаем экскурс в историю.

Елецкий спортсмен, педагог и общественник А. С. Черепников готовился к преодолению дистанции 21,1 км.

— Задача — дойти до финиша, бегу вместе со своей девушкой, — признался перед стартом Андрей Сергеевич. — А вообще, полумарафон — хороший повод зарядиться хорошим настроением. На рекорд не иду, не ставил такой цели: в октябре буду участвовать в соревнованиях по триатлону, поэтому готовлюсь к ним, накапливаю силы.

Спортсмены-любители выходили на старт шести дистанций: фан-забег «Мы из Ельца», 500 м (детский забег), 1 км (детский забег), 3 км, 10,5 км и, наконец, сам полумарафон (21,1 км). Он проходил по центральным улицам города, а стартовали и финишировали спортсмены на площади Ленина.



В гармонии

с гармонью

Здесь же 3 сентября прошел концерт рок-коллективов «Музыкальный Open air», а в городском саду состоялся 39-й фестиваль народного творчества им. А. Матюхина «Играй, гармонь елецкая!».

Гостей фестиваля приветствовали глава Ельца Е. В. Боровских и начальник муниципального управления культуры К. Н. Матюхин. Евгений Вячеславович, в очередной раз поздравляя всех с праздником, с гордостью отметил, что фестиваль горожане и гости Ельца встретили с большой радостью, как долгожданное и зрелищное событие. И в самом деле — в городском парке было тесно от зрителей всех возрастов, многие снимали концерт творческих коллективов Ельца и гостей города на камеры мобильных телефонов.

Фестиваль собрал гармонистов и фольклорно-хореографические ансамбли из Москвы и Гомеля, Ельца, Воронежа, Липецка и других городов, на нем выступили артисты из нескольких районов Липецкой области.

Одним из первых на сцену вышел заслуженный артист Удмуртии А. Л. Белослудцев в сопровождении хореографического коллектива «Ельчаночка». Алексей Леонтьевич свойственной ему зажигательной манерой исполнения задал тон всему фестивалю.

В городском парке работали аттракционы и фотозоны, ельчане и гости города могли приобрести разнообразную продукцию, в том числе изделия народных промыслов, и даже послушать, как звучат старинные русские инструменты: мастер-класс давал один из гостей фестиваля — С. И. Плотников из «Музея забытой музыки» воронежского городского Дворца культуры.

Он так увлеченно рассказывал и показывал экспонаты своей коллекции, что журналисты «Красного знамени» взяли у Сергея Ивановича небольшое интервью. У С. И. Плотникова на столе лежали кугиклы (такая многоствольная флейта), свирели, дудки, сопелки, пищуки (жалейки, предшественницы современного кларнета), гусли, рожки и другие древнеславянские музыкальные инструменты. Некоторые из них обнаруживали при археологических раскопках в слоях грунта X — XI вв, а затем мастер сделал точные копии, освоил технику игры на них.

Последние

аккорды

Музыкальный вечер продолжился концертами Липецкого симфонического оркестра Дома музыки под управлением Константина Баркова (солистка — Маргарита Петрухина). Хитам мирового кинематографа в исполнении областных артистов внимали сотни слушателей.

Завершился праздник замечательным концертом областного джаз-оркестра и ярким пиротехническим шоу.